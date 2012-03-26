В Москве на Красной площади накануне задержали тёзку действующего президента РФ Дмитрия Медведева. Дмитрий Медведев, 1964 года рожения, уроженец Архангельска, с мигалкой на голове и в рубище развлекал москвичей и гостей столицы в самом центре города.

Мужчину задержали и отправили в психбольницу №3 прямо с Васильевского спуска. По мнению полицейских, мужчина вел себя неадекватно.

В понедельник основатель "Партии любви" Александр Донской сообщил, что руководитель архангельского отделения незарегистрированной партии Дмитрий Медведев, задержанный в воскресенье на Красной площади, отпущен из психиатрической клиники, передает Интерфакс.

Руководитель Архангельского отделения партии Медведев известен как "Древарх-Просветленный", архангельский общественный деятель, защитник природы и лидер движения "Посади свое дерево".

В 2003 году сменил антропоним на "Посад Вселенович Древарх-Просветленный". С тех пор имя и отчество менял регулярно. В конце 2011 года Древарх-Просветленный вновь сменил имя и стал полным тезкой президента России Дмитрия Анатольевича Медведева.