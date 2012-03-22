Актер Владимир Долинский обстрелял девушку из травматики?

В Москве жительница столицы подала заявление в полицию, в котором указала, что 17 марта на Кутузовском проспекте актер Владимир Долинский выстрелил в нее из пистолета.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по заявлению девушки. Источник в правоохранительных органах сообщил, что заявление от москвички было принято полицейскими в тот же день.

В настоящее время ведется тщательная проверка. Известный актер и телеведущий Владимир Долинский подтвердил, что 17 марта действительно попал в дорожный инцидент в Москве. Но, по его словам, никакую девушку он тогда не видел, передает РИА Новости.

Долинский рассказал как произошел конфликт: находившийся за рулем молодой человек подрезал его, после чего вышел из автомобиля, нахамил и начал драку. По словам Долинского, хулиган его по лицу, а когда узнал актера, стал утверждать, что он стрелял из травматического пистолета и что якобы там образовалась трещина на стекле.

«Это все вранье!» - уверяет Владимир Долинский, который в настоящее время находится на Украине.

Владимир Долинский - заслуженный артист России, сейчас - ведущий актер театра «У Никитских ворот».