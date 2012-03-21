Пресс-секретарь главы Роскосмоса Анна Ведищева прокомментировала открытое письмо руководства ОАО "Российские космические системы" с предложением главе Федерального космического агентства Владимиру Поповкину уйти в отставку.

По словам Ведищевой, открытое письмо руководства РКС является информационной провокацией, как и ряд сообщений СМИ в последнее время, направленных на дискредитацию Поповкина.

"Информация, высказанная в письме, не соответствует действительности. судя по всему, руководство "Российских космических систем" заинтересовано в распространении ложной информации в отношении руководителя Роскосмоса или даже инициировало ее", - сказала пресс-секретарь руководителя Роскосмоса Владимира Поповкина.

Накануне глава Федерального космического агентства Владимир Поповкин лично опроверг слухи о "неуставных" отношениях в стенах ведомства: он заверил, что попал госпиталь имени Бурденко вовсе не из-за драки, как сообщали СМИ.

По словам чиновника, "тот бред, что публиковался в интернете", был выгоден кому-то из руководителей предприятий Роскосмоса, недовольных проводимой Поповкиным политикой. А политика эта, судя по всему, обещает отрасли серьезные реформы.

В Роскосмосе официально опровергли информацию о том, что глава ведомства Владимир Поповкин получил травму головы в драке, о чем ранее написал в открытом письме на имя Поповкина первый замгенерального директора ОАО "Российские космические системы" Иван Голуб.

Голуб в том письме напомнил о неудачах, постигших российскую космическую отрасль в последнее время, а напоследок заявил, что удивлен поведением главы агентства. В документе, в частности, содержалось предложение "тихо" уйти в отставку.

Письмо несколько часов "висело" на сайте, сейчас его удалили. ОАО "Российские космические системы" удалило со своего официального сайта открытое письмо с критикой главы Роскосмоса Владимира Поповкина, вместо него появилось сообщение, что документ был размещен на сайте по ошибке."Данное письмо предназначалось для публикации на внутреннем сайте корпорации", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

"АН" писали, что глава Роскосмоса Владимир Поповкин прошел курс лечения в госпитале им. Бурденко и с понедельника 19 марта приступил к работе.

Ранее сообщалось, что 7 марта Владимир Поповкин поступил в больницу "в связи с ухудшением состояния здоровья". В некоторых СМИ появилась информация, что у него были рваные раны головы и что виной тому якобы стала драка в здании Роскосмоса из-за топ-модели. В этот же день в клинику попал и подчиненный Поповкина. У заместителя гендиректора ФГУП "Звездный" Александра Парамонова было диагностировано сотрясение мозга и переломом носа. Он рассказал медикам, что получил травмы во время драки на корпоративе в Роскосмосе.

Владимир Поповкин возглавляет Федеральное космическое агентство с 29 апреля 2011 года.

ОАО "Российские космические системы" (РКС) — группа компаний, разработчик ГЛОНАСС и других спутниковых систем, к которой в прошлом году возникло много вопросов у Счетной палаты во время проверки.



