Что делает Ксения Собчак в Соединенных Штатах

Известная телеведущая и светская львица Ксения Собчак улетела в США. Какова именно цель поездки Собчак в Америку - неизвестно. Ксения встретилась с семьей сына опального олигарха Михаила Ходорковского - сыном Павлом и его женой.

Собчак разузнала, что Павел Ходорковский трудится в компьютерных технологиях. По словам девушки, отца Ходорковский-младший не видел с 2003 года. Ксения заметила, что молодой человек заметно грустит о нем.

Собчак отметила, что Павел Ходорковский и его супруга очень красивые и "не советские люди". Она также заметила, что супруги много лет полны любви друг к другу, пишет uznayvse.ru. Сама Ксения Собчак свой визит в США не комментирует.