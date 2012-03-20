Активиста общества «синие ведерки», которому угрожал водитель Шойгу, лишили прав

Активиста общества "синие ведерки" Андрея, которому водитель главы МЧС угрожал выстрелить в голову, лишили водительских прав на два месяца за то, что он не пропустил вперед полицейскую машину с включенной мигалкой.

Об этом в ЖЖ написал координатор движения Даниил Линделе. Это произошло еще в начале месяца. По словам активиста, ситуацию специально подстроили неизвестные так, чтобы у него не было возможности освободить пространство для машины с мигалкой.

Андрей написал: "Все произошло около восьми утра. Еду, никого не трогаю, даже чертей на разделительной не гоняю. В районе Триумфальной арки фактически наперерез вылезают два чудика и зажимают меня в коробочку. Ну и хрен бы с ними. Сзади меня мирно тошнит амрчег (кажется, а701мр97), не показывая особо рвения меня обгонять или предпринимать еще что-либо. Но за этим амрчегом воет ДПСный "Мерс". В какой-то момент, амр сруливает вправо. Естественно, я пытаюсь последовать его примеру, включаю поворотник, но не тут-то было. Товарищ на "Ниссане" целенаправленно не дает это сделать. Немного подержав меня, и видимо решив, что достаточно, наконец пропускает. Гаицы весело пролетают мимо. Я спокойно проезжаю дпсную тусовку на пятачке после арки и шуршу дальше. На Новом Арбате сзади, с раздела (а я в левой полосе) подлетает гайцовский фордик и через матюгальник предлагает остановиться. Ну не вопрос. Смотрим где Поклонка и где Новый Арбат. Объясняют, что не пропустил машину дпс, мол, по рации им передали. Потом 45 минут пишут протокол - и я счастливый обладатель времянки вместо прав".

Андрей выложил несколько видеороликов с подобными случаями и утверждает, что его и раньше преследовали машины ГАИ.

Напомним, в прошлом году борец с мигалками стал известен тем, что выложил в Интернете видеозапись о том, как водитель главы МЧС Сергея Шойгу на служебном автомобиле пробирается в плотном потоке с включенным проблесковым маячком. При этом, когда один из автовладельцев не уступил ему дорогу, из машины Шойгу по громкой связи раздались угрозы прострелить водителю голову.