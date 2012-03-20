В Невинномысске мужчина устроил погром в храме, избил священника

На Ставрополье мужчина устроил во вторник погром в Покровском кафедральном соборе города Невинномысска. По словам очевидцев, молодой мужчина ворвался в храм с охотничьим ножом.

Злоумышленник громил интерьер храма, переворачивал и срывал иконы, разбивал лампадки. После этого он перевернул на пол поклонный крест, и воткнул в него охотничий нож.

Дежуривший в храме священник Александр Поляков пытался остановить негодяя, но тот несколько раз ударил священнослужителя.

Представители Ставропольской и Невинномысской епархии сообщили, что «избив священника, преступник поднялся на амвон и стал ногами выбивать двери в алтарь. Затем он ворвался в алтарь. Перевернул семисвечник, сел на горнее место, выкрикивая ругательные слова вперемежку со словами Библии, при этом именуя себя Богом», передает Интерфакс.

На место происшествия вызвали сотрудников полиции. Стражи порядка зашли в храм без бронежилетов и оружия, преступник стал угрожать им ножом.

Полицейские выбежали из алтаря и направились к служебной машине за спецсредствами. Преступник кинулся за ними и был задержан в дверях храма.