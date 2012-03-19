Писателя Ерофеева ограбили молодые уроженцы Кавказа (ВИДЕО)

Известный писатель Виктор Дорофеев рассказал подробности его ограбления. На улице Можайский вал в понедельник днем двое неизвестных, по предварительным данным, это были уроженцы Кавказа, подошли к припаркованному у обочины автомобилю Ерофеева.

Угрожая писателю ножом, они похитили из бардачка машины портмане и скрылись.

"Я сижу в машине – подходят два человека, кавказца, молодых. Открывают дверь машины – нож. И говорит: кошелек или жизнь? Я им говорю: ребят, вы кино что ли снимаете? А он надавил мне ножом на ногу, перекинулся через меня и вытащил из бардачка кошелек. Видимо, следили. Вообще, такое разбойное нападение… И самое ужасное, что у меня там все документы были", — рассказал писатель. Стражи порядка ведут розыск сбежавших преступников, передает Вести.ру.

Полицейские просят очевидцев преступления связаться с отделением полиции по телефону 8-(499)-233-91-11.