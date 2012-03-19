В Тюмени случился жаркий бой за летний отдых детей (ВИДЕО)

В Тюмени в понедельник родители в жарком бою «брали» льготные путевки на летний отдых детей. В этом году горожанам предложили целую систему скидок на летний отдых для ребенка.

До 90% - в зависимости от доходов семьи: если заработок не выше прожиточного минимума, путевку, которая стоит 30 тысяч, можно купить за 3.

Родители начали занимать очередь чуть ли не за сутки до первого дня продаж. Очередь превратилась в неконтролируемую толпу, началась паника - давка в холле и на лестнице, нецензурная брань и призывы о помощи. Одна из женщин сняла на камеру мобильного телефона видео.

Кстати, эта женщина приобрела путевку, но выходить из здания пришлось через окно. Так же на улицу выбирались десятки родителей.

Льготы на детский отдых тюменские чиновники начали предлагать еще в прошлом году, но тогда это было в новинку, и о выгодном предложении знали немногие. И ради скидки люди были готовы, в буквальном смысле, ходить по чужим головам, передает 1tv.ru.

Тюменские чиновники уверяют, что больше такого не повторится. В будущем очередь разделят по разным дням, записаться на прием можно будет, в том числе, через Интернет.

Родителям, кто пережил эту давку и остался ни с чем, объяснили - дефицита льготных путевок нет, их продают вплоть до лета.