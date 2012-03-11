Майкла Мэдсена, подозреваемого в избиении сына, отпустили из полиции

Голливудского актера Майкла Мэдсена, задержанного накануне за драку с сыном-подростком, отпустили из полицейского участка под залог в 100 тысяч долларов. Мэдсен был арестован накануне в собственном доме в Малибу.





Мэдсену грозит обвинение в насилии в отношении несовершеннолетнего. Майкл Мэдсен известен по таким фильмам как "Бешеные псы", "Убить Билла 1,2", "Город грехов" и другим.