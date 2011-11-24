Ведущая российского телеканала оскорбила Барака Обаму

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24 ноября 2011, 16:24 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта 7dn.ru

Американцы шокированы жестом ведущей российского канала REN-TV Татьяна Лиманова в прямом эфире, который можно истолковать как неприличный, в адрес президента США Барака Обамы.

Речь идет о дневном выпуске новостей телеканала от 14 ноября 2011 года. Татьяна Лиманова рассказывала о саммите организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

"Дмитрий Медведев стал сегодня председателем организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Ранее этот пост занимал американский президент Барак Обама", - сказала ведущая, после чего подняла правую руку и показала средний палец.

Видео возмутило американских блогеров, которые предположили, что таким образом российская телеведущая хотела выразить свое неуважение Обаме.

Выложенное в Сеть видео стало очень популярным: за 14 ноября его просмотрели более 350 тысяч человек.

Лиманова не понесет наказания за свой поступок, сообщает Daily Mail, передаёт RBC. Представители REN-TV данный инцидент комментировать отказались.

Британское издание также излагает версию, согласно которой Татьяна Лиманова продемонстрировала этот жест, когда не знала, что находится в кадре, так как новостной сюжет сопровождался видеорядом - съемкой с саммита АТЭС на Гавайях. Ведущая показала средний палец члену съемочной группы, а зрители увидели это лишь потому, что режиссер с запозданием запустил видеоролик в эфир.