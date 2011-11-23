Администрацию караоке-бар обвиняют в дискриминации плохо певших людей

В британком городе Нортгемптон разгорелся скандал после того, как администрация караоке-бара отказалась пускать к микрофону трёх молодых людей с умственными отклонениями.
Трое друзей пришли в паб и попытались исполнить песни любимой группы Beatles. Как выяснилось, пели они очень плохо, а потому администрация предложила им больше не выступать, передаёт RBC. Более того, в следующий раз, когда молодые люди пришли в бар, им не разрешили заказать песню.
Молодые люди обвинили руководство клуба в дискриминации, указав на то, что один из них болен синдромом Дауна.
"Они хорошие ребята, но вместо пения они просто выкрикивают слова в микрофон. Каждый может спеть, но если ничего не получается, то лучше и не пытаться," - заявляют в баре, отрицая, чторебятам запретили петь из-за болезни.
Тем не менее, в местной прессе правозащитники уже обвинили руководство караоке-бара в оскорблении молодых людей.
"Дело даже не в караоке. Хотя честно признаем, что для караоке уметь петь необязательно", - заявил один из них.