Администрацию караоке-бар обвиняют в дискриминации плохо певших людей

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23 ноября 2011, 14:27 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта top.rbc.ru

В британком городе Нортгемптон разгорелся скандал после того, как администрация караоке-бара отказалась пускать к микрофону трёх молодых людей с умственными отклонениями.

Трое друзей пришли в паб и попытались исполнить песни любимой группы Beatles. Как выяснилось, пели они очень плохо, а потому администрация предложила им больше не выступать, передаёт RBC. Более того, в следующий раз, когда молодые люди пришли в бар, им не разрешили заказать песню.

Молодые люди обвинили руководство клуба в дискриминации, указав на то, что один из них болен синдромом Дауна.

"Они хорошие ребята, но вместо пения они просто выкрикивают слова в микрофон. Каждый может спеть, но если ничего не получается, то лучше и не пытаться," - заявляют в баре, отрицая, чторебятам запретили петь из-за болезни.

Тем не менее, в местной прессе правозащитники уже обвинили руководство караоке-бара в оскорблении молодых людей.

"Дело даже не в караоке. Хотя честно признаем, что для караоке уметь петь необязательно", - заявил один из них.