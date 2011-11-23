Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Слухи, скандалы, сплетни

Администрацию караоке-бар обвиняют в дискриминации плохо певших людей

, 14:27 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта top.rbc.ru
Фото с сайта top.rbc.ru

В британком городе Нортгемптон разгорелся скандал после того, как администрация караоке-бара отказалась пускать к микрофону трёх молодых людей с умственными отклонениями.

Трое друзей пришли в паб и попытались исполнить песни любимой группы Beatles. Как выяснилось, пели они очень плохо, а потому администрация предложила им больше не выступать, передаёт RBC. Более того, в следующий раз, когда молодые люди пришли в бар, им не разрешили заказать песню.

Молодые люди обвинили руководство клуба в дискриминации, указав на то, что один из них болен синдромом Дауна.

"Они хорошие ребята, но вместо пения они просто выкрикивают слова в микрофон. Каждый может спеть, но если ничего не получается, то лучше и не пытаться," - заявляют в баре, отрицая,  чторебятам запретили петь из-за болезни.

Тем не менее, в местной прессе правозащитники уже обвинили руководство караоке-бара в оскорблении молодых людей.

"Дело даже не в караоке. Хотя честно признаем, что для караоке уметь петь необязательно", - заявил один из них.

ЛБ

//картина дня

В мире

Как сейчас живут в Сирии

Как сейчас живут в Сирии

Война в Сирии закончена. Об этом Кремль объявил официально. Любят ли там русских и как Сирия возвращается к тихой жизни, посмотрел корреспондент АН. В переводе с арабского садык — это друг. В Сирии теперь это еще и синоним слова «русский». Особенно, если речь идет о глубинке.

В Государственном департаменте Соединенных Штатов рассказали, как Украина сможет «вернуть» Крым. По данному вопросу высказался специальный представитель американского дипломатического ведомства Курт Волкер.

В Государственном департаменте Соединенных Штатов рассказали, как Украина сможет «вернуть» Крым. По данному вопросу…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

Роман Надежды Дягилевой «Дневник на двоих» обрел большую популярность. Книга, рассказывающая об отношениях глазами и мужчины, и женщины, для многих…

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан