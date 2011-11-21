Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Слухи, скандалы, сплетни

Российского дипломата задержали в Польше за вождение машины в пьяном виде

21 ноября 2011, 19:26 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта aport.ru
Фото с сайта aport.ru

В Поморском воеводстве Польши дорожная полиция задержала сотрудника консульства России. Внимание стражей порядка привлекло странное поведение автомобиля - он с трудом "не вписывался" в дорожное полотно.

Дипломата обследовали с помощью алкотестера - он показал положительный результат: около 3 промилле.

После проверки россиянина отпустили, поскольку на него распространяется дипломатический иммунитет, передаёт радио "Маяк". Вместе с тем, полицейский рапорт направлен в прокуратуру, а информация об этом происшествии отправлена в польский МИД.

Медики утверждают, что "алкогольная кома" (высшая степень опьянения) наступает у россиян при показателях свыше 4 промилле. В США "алкогольная кома" от 3 промилле. В странах Средней Азии 2,5 - 3 промилле.

В России документально зафиксирован случай в 7.923 промилле, при этом мужчина сорока двух лет держался на ногах и пытался оказывать сопротивление органам внутренних дел.

ЛБ

//картина дня

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич предложил британцу Чарльзу Роули, пострадавшему от нервно-паралитического вещества "Новичок", пройти лечение в России.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич предложил британцу Чарльзу Роули, пострадавшему…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что его младший сын Михаил заставил всю семью разговаривать на государственном языке. По его словам, молодой человек…

//новости ан

Известный актёр и режиссёр Владимир Меньшов рассказал о своих простых родителях и любви к искусству. По его словам, он никогда не думал, что сможет стать талантливым…

Известный российский телеведущий и хороший друг Анастасии Заворотнюк Сергей Майоров поделился забавной историей о необычном подарке Сергея Жигунова актрисе. По его словам…