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//Слухи, скандалы, сплетни

Дипмиссия РФ проверяет таджикистанскую информацию об арестованном в Кабуле Ан-72

16 ноября 2011, 11:43 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта tourister.ru
Фото с сайта tourister.ru

Официальный представитель МИД Афганистана в аэропорту Кабула "Хаджи Раваш" не располагает информацией о якобы имевшем место задержании российского самолета Ан-72, работающего по контракту на голландскую фирму Supreme Food.

Об этом представитель МИД ИРА Барьялай сообщил в телефонном разговоре, состоявшемся в среду утром, официальным представителям российской дипмиссии в Исламской Республике Афганистан.

"Ни вчера, ни сегодня самолеты указанной марки в аэропорту Кабула не садились", - сказал он.

В настоящее время консульский отдел посольства РФ проверяет информацию о якобы задержании российского самолета в аэропорту Кабула, о чём сообщило в среду таджикское информационное агентство "Авеста".

Заведующий консульским отделом посольства России в Афганистане Алексей Переверзев заявил, что, ни во вторник, ни в среду по официальным или неофициальным каналам в российскую дипмиссию за юридической или иной помощью граждане России в не обращались, передаёт РИА Новости.

Утром среды радиостанция "Радио свободного Афганистана", известное как "Радио Азади" и получающее финансовую поддержку США, также сообщила со ссылкой на президента кабульского международного аэропорта Якубуллу Расули о том, что задержание самолета Ан-72 произошло по приказу министерства транспорта Афганистана, так как у этого самолет не оказалось соответствующих документов для полетов на афганской территории.

ЛБ

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