Президент Таджикистана взял под личный контроль дело российских лётчиков

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон взял под личный контроль дело российского и эстонского летчиков, осужденных на 8,5 лет судом Южного Таджикистана, сообщили в субботу в правительстве страны.

Суд Таджикистана на этой неделе приговорил российского летчика Владимира Садовничего и его эстонского коллегу Алексея Руденко к 8,5 годам лишения свободы, признав их виновными в контрабанде, незаконном пересечении границы и нарушении правил полетов.

В Москве приговор вызвал негативную реакцию, российский МИД назвал его "крайне суровым и политически ангажированным".

В субботу днем Эмомали Рахмон созвал совещание по этой теме, где были заслушаны доклады председателя Госкомитета национальной безопасности, генерального прокурора и начальника миграционной службы, сообщает радио "Маяк". Президент также сообщил присутствующим, что с субботы берет это дело под личный контроль.

Напомним, в марте 2011 года два самолета Ан-72 компании Rolkan Investmens Ltd, командирами экипажей на которых были Садовничий и Руденко, завершив контракт на перевозку продуктов и гуманитарной помощи в Афганистане, вылетели из Кабула в аэропорт города Курган-Тюбе, предварительно получив разрешение на пересечение границы с Таджикистаном.

Однако диспетчер "Таджикаэронавигации" заявил, что "на земле" разрешения нет, а потому самолеты должны вернуться в Кабул. Так как топлива на обратный путь у самолетов не было, пилоты совершили посадку в Курган-Тюбе, где и были задержаны по требованию Ирана. Главным аргументом обвинения в суде стал полуразобранный авиадвигатель, который экипажи самолетов использовали в качестве запчастей - его сочли контрабандой.