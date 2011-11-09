Следователи проверяют, курил ли анашу пилот со стюардессой рейса Магадан-Москва

Дальневосточное следственное управление на транспорте СКР проводит проверку по факту употребления марихуаны сотрудниками авиакомпании "Якутия", действиям членов экипажа будет дана правовая оценка.

Между тем, в авиакомпании "Якутия" опровергли информацию о том, её сотрудники употребляли марихуану, передаёт Интерфакс.

Речь идёт об экипаже рейса Магадан-Москва, задержанном в конце октября. По данным перевозчика лайнер тогда задержали из-за повышенного давления у некоторых членов экипажа.

Ранее сообщалось, что медицинский контроль магаданского аэропорта отстранил командира экипажа и стюардессу авиакомпании "Якутия" от выполнения рейса. Экспертиза показала, что они курили марихуану.