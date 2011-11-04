В Британии за взятки полиции арестован журналист медиаимперии Мердока

В Великобритании арестован журналист принадлежащего медиамагнату Руперту Мердоку таблоида The Sun. 48-летний Джэми Паятт подозревается в даче взяток полицейским с целью получения конфиденциальной информации.

Кроме того, полиция продолжает расследование действий журналистов закрывшегося в июле воскресного таблоида Мердока News Of The World.

По новым данным, его сотрудники обвиняются в прослушивании голосовой почты мобильных телефонов почти 5,8 тыс. британцев. Это на 2 тыс. человек больше, чем предполагалось ранее, сообщает радио "Маяк".

Таким образом, структуры Руперта Мердока могут столкнуться с гораздо большими объемами требований о выплате компенсаций ущерба от жертв прослушки, чем считалось прежде.

Уже сейчас потери News Corporation, в связи с закрытием издания, оцениваются в $91 млн. И пока неясно, сколько денег уйдет на урегулирование претензий пострадавших.