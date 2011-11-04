Адвокат Бута оспорит решение присяжных после их признания в необъективности

В США защита россиянина Викора Бута, признанного виновным по всем статьям выдвинутого ему обвинения, получила неожиданное публичное подтвержение предвзятости, как минимум одной из присяжных заседателей.

"Наш адвокат будет оспаривать решение присяжных. Член жюри, зачитавшая вердикт, призналась, что смотрела фильм Lord of War с Николасом Кейджем, многие детали которого совпадают с показаниями по делу Виктора и не могли не сформировать предвзятости", - сказала супруга предпринимателя Алла Бут РИА Новости.

На процедуре отбора присяжных, в состав жюри попали только те, которые заявили под присягой, что не располагают никакой информацией об обвиняемом россияниине. В интервью New York Times Хобстон призналась, что смотрела фильм "Оружейный барон", где роль прототипа героя Николаса Кейджа приписывают Виктору Буту.

"Я видела эту ужасную картину с Николасом Кейджем. И я не имела ни малейшего представления, что оно было про этого парня", - сказала Хобсон в интервью изданию.

Бут и его семья считают, что газетное интервью может лечь в основу доказательства того, что состав присяжных был выбран не объективно.

Напомним, присяжные в среду признали Бута виновным по всем пунктам обвинений - в сговоре с целью убийства американцев и официальных представителей США, попытке приобретения и продажи ракет и поддержке терроризма через сотрудничество с колумбийской группировкой "Революционные вооруженные силы Колумбии".

Россиянину грозит от 25 лет лишения свободы до пожизненного заключения. Вынесение приговора запланировано на 8 февраля 2012 года.

МИД России считает, что ход судебного процесса по делу российского предпринимателя Виктора Бута и обстановка вокруг него ставят под сомнение основания, на которых строилось обвинение, и справедливость принятого судебного решения.