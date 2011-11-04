Абрамович в суде: Бадри просил $115 млн на самолёт, на эти деньги 4 купить можно

В сентябре-октябре 2000 г., когда Березовский выехал из России, все его счета были заморожены. И оказалось, что у него есть только около $1млн. Долго на эту сумму он прожить не смог бы, заявил в пятницу Роман Абрамович.

Российский миллиардер Роман Абрамович в ходе судебных слушаний по иску бывшего олигарха Бориса Березовского рассказал о взаимных расчетах между ним, Березовским и его бизнес-партнером Бадри Патаркацишвили в начале 2000-х годов.

После президентских выборов 1996 года политическое влияние предпринимателя Бориса Березовского настолько усилилось, что в его покровительстве стал нуждаться весь крупный бизнес в России.

Объясняя свою позицию, Абрамович утверждает, что Березовский в конце 1990-х годов превратился в "политическую корпорацию", оказывал влияние на ближайшее окружение тогдашнего президента России Бориса Ельцина, и его услуги оплачивал весь большой российский бизнес.

В своих предыдущих показаниях хозяин футбольного клуба "Челси" признал, что для того, чтобы превратиться из просто богатого в супербогатого человека, он продавал нефть между принадлежащими ему же компаниями.

Абрамович также утверждает, что Патаркацишвили сыграл большую роль в покупке алюминиевых активов, и без него эта сделка бы не состоялась. Как рассказал Роман Абрамович, он попросил купить ему самолет. Абрамович сказал: "На 115 млн долларов можно было купить четыре самолета, по-моему, – и добавил. – Чтобы купить самолет, 115 млн долларов не надо".

Слушания по иску Бориса Березовского против Романа Абрамовича продолжаются.

"АН" писали, что во время допроса в суде Роман Абрамович неожиданно стал настаивать, что занимался нефтяным бизнесом "без какой-либо "крыши", что бы это ни значило".