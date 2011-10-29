В Молдавии и.о. президента на заседании выматерился в прямом эфире по-русски

В Кишинёве Мариан Лупу - и.о. президента и глава парламента Молдавии - нецензурно "по матушке" выругался во время заседания парламента, который транслировался в прямом эфире.

Запись увидели по всей стране зрители сразу нескольких телеканалов и интернет-ресурсов.

Инцидент произошел в парламенте в пятницу, когда депутаты слушали выступление генпрокурора Валерия Зубко. Лупу, по-видимому, забыл выключить микрофон. Он произнес несколько слов на молдавском языке, ни к кому специально не обращаясь. Ругался спикер при этом по-русски.

Представители фракции коммунистов в парламенте Молдовы уже потребовали провести расследование и выяснить, против кого была направлена тирада Лупу.

И.о.президента страны не признал факт сквернословия, отметив, что уже давно работает председателем парламента и не допускал такой лексики. Тем временем, видео с доказательством уже выложено в Интернет, сообщает RBC.