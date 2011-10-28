Суд Лондона решит вопрос об экстрадиции основателя Wikileaks в Швецию

Высокий суд Лондона объявил дату вынесения решения по вопросу об экстрадиции в Швецию Джулиана Ассанджа - 2 ноября. Швеция подозревает основателя сайта Wikileaks в изнасиловании и сексуальных домогательствах.

Ассандж вины не признает и считает обвинения политически мотивированными.

Он опасается, что экстрадиция в Швецию может привести к его выдаче США, где против него может быть начат процесс по новым обвинениям, связанным с деятельностью Wikileaks.

Напомним, австралиец Джулиан Ассандж получил мировую известность после того как интернет-ресурс Wikileaks опубликовал сотни тысяч документов о военных кампаниях в Афганистане и Ираке, а также тайные депеши госдепа США.