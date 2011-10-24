У WikiLeaks нет средств на новые разоблачения, дай Бог выжить!

Скандально известный публикацией секретных материалов спецслужб WikiLeaks приостановит размещение разоблачений из-за недостатка денег, заявил на пресс-конференции в Лондоне в понедельник основатель сайта Джулиан Ассанж.

По его словам, отсутствие финансирования спровоцировали крупнейшие платежные системы, которые отказались перечислять пожертвования на счета WikiLeaks.

Действия платежных систем, в числе которых компании Visa, Mastercard и Paypal, руководство сайта называет "блокадой". В ближайшем будущем сайту придется сосредоточиться на проблемах выживания и "энергичного сбора средств".

"Чтобы обеспечить наше существование в будущем Wikileaks сейчас вынуждены временно прекратить публикацию секретных материалов, чтобы направить все свои ресурсы на борьбу с блокадой", заявил Джулиан Ассанж.

Он также заявил, что блокада со стороны финансовых организаций стоила Wikileaks нескольких десятков миллионов долларов.

Банковскую индустрию он сравнил с "политизированной рукой консерваторов Вашингтона".

Напомним, в прошлом году сайт опубликовал 250 тысяч секретных документов Госдепартамента США.