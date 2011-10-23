Брат поп-звезды Мадонны живёт на подаяние и ночует под мостом Траверс-Сити

Старший брат поп-звезды Мадонны 55-летний Энтони Чикконе пополнил армию безработных США, ночует под мостом и живет на подаяние пишет в эти выходные газета Michigan messenger, издающаяся в родном штате певицы Мичиган.

"Моя семья отвернулась от меня, когда у меня настали тяжелые времена", - заявил в интервью изданию Чикконе. По его словам, ему до смерти надоело отвечать на вопросы горожан Траверс-Сити, каким образом он, имея преуспевающих родственников, оказался в клоаке под мостом среди остальных бездомных, общее число которых в данном городе достигает 14 тысяч человек.

"Я отвечал на этот вопрос бесчисленное количество раз. От сумы не зарекайся. Подобная судьба может постичь каждого", - сказал он.

Энтони сообщил, что остался без средств к существованию и жилья в прошлом году.

До этого американец работал на семейной винодельне "Чикконе винярд энд уайнери" в Саттон-Бэй, где продавал именную марку вина "Мадонна".

Брат певицы не уточняет, как и почему потерял эту работу.

"У меня нет заработка, вынужден собирать пустые бутылки и банки", - добавил он, не скрыв, что своим пропитанием обязан доброте настоятелей церквей и сердобольных граждан.

Отметим, что это уже не первый случай, когда многочисленные родственники певицы пытаются заработать деньги на ее имени. Еще один брат звезды, Кристофер Чикконе, выпустил биографию "Жизнь с моей сестрой Мадонной" в 2008 году, которая не получила одобрения от самой исполнительницы.