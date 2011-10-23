//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//news.sputnik.ru
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Милла Йовович показала снимок с округлившимся животом
- Видео: Лобода получила благословение от Пугачевой
- Талия 65-летней Любови Успенской вновь привела в восторг поклонников
- Собчак назвала основные качества, которые "не любит наш народ"
//Сад и огород
- ⚡ Эксклюзив Кто готовит свержение Путина?
- 06.09 18:43 Мисс Япония 2016 раскритикована за "неяпонскую" внешность (ВИДЕО)
- 27.08 21:27 Соцсети: экс-президент Украины торгует на блошином рынке
- 27.08 11:54 «Генерал Дима» женился в тринадцатый раз
- 20.02 13:14 Хиромант предостерег известного актера о прерывистой линии жизни
- Когда «Газпром» начнет поставки газа по «Северному потоку — 2»
- Слухи, скандалы, сплетни / Все новости >>
Брат поп-звезды Мадонны живёт на подаяние и ночует под мостом Траверс-Сити
23 октября 2011, 22:14 [ «Аргументы Недели» ]
Старший брат поп-звезды Мадонны 55-летний Энтони Чикконе пополнил армию безработных США, ночует под мостом и живет на подаяние пишет в эти выходные газета Michigan messenger, издающаяся в родном штате певицы Мичиган.
"Моя семья отвернулась от меня, когда у меня настали тяжелые времена", - заявил в интервью изданию Чикконе. По его словам, ему до смерти надоело отвечать на вопросы горожан Траверс-Сити, каким образом он, имея преуспевающих родственников, оказался в клоаке под мостом среди остальных бездомных, общее число которых в данном городе достигает 14 тысяч человек.
"Я отвечал на этот вопрос бесчисленное количество раз. От сумы не зарекайся. Подобная судьба может постичь каждого", - сказал он.
Энтони сообщил, что остался без средств к существованию и жилья в прошлом году.
До этого американец работал на семейной винодельне "Чикконе винярд энд уайнери" в Саттон-Бэй, где продавал именную марку вина "Мадонна".
Брат певицы не уточняет, как и почему потерял эту работу.
"У меня нет заработка, вынужден собирать пустые бутылки и банки", - добавил он, не скрыв, что своим пропитанием обязан доброте настоятелей церквей и сердобольных граждан.
Отметим, что это уже не первый случай, когда многочисленные родственники певицы пытаются заработать деньги на ее имени. Еще один брат звезды, Кристофер Чикконе, выпустил биографию "Жизнь с моей сестрой Мадонной" в 2008 году, которая не получила одобрения от самой исполнительницы.
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News
Обсудить наши публикации можно здесь:
//новости партнеров
//Новости МирТесен
//Политика
Лавров заявил о зависимости переговоров в нормандском формате от Украины
//В мире
//Новости СМИ2
//В мире
Макрон жестко отреагировал на оскорбления в адрес своей жены в соцсети
//Общество
Родители пострадавшей в бассейне турецкого отеля девочки отказались перевозить ее в Петербург
//Новости МирТесен
//Новости партнеров
//В мире
//В мире
Состояние российской девочки, пострадавшей в бассейне турецкого отеля, остается крайне тяжелым
Ставропольские власти высказались о кончине женщины во время родов
//В мире
Трамп: в рамках саммита G7 было продемонстрировано "потрясающее единство"
//Авто
Специалисты рассказали, как на выбор автомобиля влияет возраст клиента
//В мире
Итоговое заявление участников саммита G7 уместилось на одном листе
Пожар на территории московского монастыря XIV века удалось локализовать
//В мире
Трамп заявил, что присоединение Крыма к России является "провалом" Обамы
//Новости партнеров
//live
«Когда что-то случается с SSJ 100, всему миру сообщают - Суперджет, а про «Боинг» или «Аэрбас» говорят просто - самолет»
"В какие бы тряпки они ни рядились, внутри так и остаются зажатыми колхозницами", блогер о российских селебрити
//В мире
В Великобритании семейная пара нашла клад стоимостью $6,2 млн
//Общество
Повышением тарифов проблемы жилищно-коммунального хозяйства не решить
//Новости СМИ2
Собчак назвала основные качества, которые "не любит наш народ"
//Общество
Певица Ирина Дубцова рассказала, как сохраняет молодость и стройность
//Новости МирТесен
//В мире
Макрон поправил сотрудника СМИ, спутавшего главу Ирана с вождем индейцев
//В мире
Украинский политик провозгласила миссией Киева развал Российской Федерации
После ДТП на Волоколамском шоссе в Москве перевернулся грузовик
//Здоровье
Шесть советов по снижению давления без таблеток дали эксперты в сфере медицины