Компания Samsung через суд может запретить Apple iPhone 4S в Австралии и Японии

В Японии и Австралии Samsung в судах рассчитывает доказать, что в смартфоне Apple iPhone 4S неправомерно используются технологии, патенты на которые принадлежат южнокорейской компании, сообщает в понедельник Bloomberg.

Компания Samsung, крупный южнокорейский производитель электроники, подала патентные иски в суды Австралии и Японии с требованием запретить на территории этих стран продажи смартфона Apple iPhone 4S, в котором используются технологии беспроводной передачи данных, якобы украденные у Samsung.

Ранее с такими же претензиями компания обратилась в суды Нидерландов, Франции и Италии

Однако на минувшей неделе суд Нидерландов отклонил требование Samsung, решив, что компания относится к организациям, определяющим стандарты своей индустрии, и поэтому к лицензированию ряда ее технологий применимо понятие FRAND (fair, reasonble and non-discriminatory). Суть его в том, что трендсеттеры должны открывать и упрощать лицензирование стандартных технологий для всех желающих компаний-конкурентов. В противном случае компанию могут обвинить в монополизации стандартов индустрии.

Суд Нидерландов решил, что предлагаемые Samsung условия не были справедливыми, и теперь компании должны самостоятельно договориться о лицензировании спорных патентов на стандарты 3G-связи по разумной цене.

После этого решения Samsung не оставила намерений требовать запрета продаж мобильных устройств Apple, однако эксперты утверждают, что эта инициатива вряд ли принесет южнокорейской компании желаемый результат, поскольку юристы Apple наверняка воспользуются решением суда Нидерландов в качестве прецедента и на будущих слушаниях в других странах, сообщает агентство агентство Bloomberg.

Кроме того, на минувшей неделе стало известно, что федеральный суд Южной Калифорнии предписал компании Qualcomm предоставить в распоряжение Apple документы, которые могут помочь американской компании оградить себя от патентных претензий Samsung.

С помощью этих документов Apple рассчитывает доказать, что Qualcomm уже лицензировала у Samsung все необходимые патенты, и южнокорейская компания не вправе обвинять Apple в нарушении прав на эти технологии.

Патентный конфликт между Samsung и Apple развивается с весны этого года. Apple обвиняет корейского производителя в копировании дизайна и интерфейса iPhone и iPad. Всего компании уже обменялись более чем 20 исками в 10 странах мира, и пока преимущество на стороне Apple.

На минувшей неделе Apple добилась запрета продаж планшета Samsung Galaxy Tab 10.1 в Австралии, на которую южнокорейский производитель возлагал большие надежды в предпраздничный период. Кроме того, в четверг суд США признал, что Samsung нарушает патенты Apple на дизайн планшета iPad, но обязал американскую компанию доказать действительность этих патентов.