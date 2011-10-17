Экс-глава МВФ даст показания по делу о подпольном борделе в Лилле как vip-клиент

Во Франции бывшему главе МВФ Доминику Стросс-Кану вновь придется давать показания полиции - на этот раз по делу об организации подпольного бизнеса с элитными проститутками на севере страны в Лилле.

Стросс-Кан, ранее оказавшейся в центре нескольких сексуальных скандалов, пользовался услугами девушек легкого поведения. По сообщениям адвокатов, экс-глава МВФ намерен лично посетить следователя и дать показания по этому поводу.

Организаторы нелегальной сети в отеле в Лилле уже задержаны. Именно они и рассказали о Стросс-Кане, как о постоянном клиенте. Посещение проституток во Франции не является преступлением, однако экс-глава МВФ теперь старается опровергать всю появляющуюся информацию о его личной жизни.

Напомним, именно сексуальный скандал стал причиной отставки Стросс-Кана с поста главы Международного валютного фонда. В попытке изнасилования его обвинила горничная отеля в Нью-Йорке.