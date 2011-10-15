"Поддатый" Ван Дамм попал на автомобиле в канал в бельгийском городке Виллеброк

Звезда кино Жан-Клод Ван Дамм после увеселительных мероприятий на дискотеке в Бельгии сел за руль автомобиля. Алкоголь дал о себе знать и популярный актёр загнал свою машину в канал с водой.

Пресловутое ДТП со звездой случилось поздно ночью после того, как 50-летний Ван Дамм изрядно поддав на дискотеке в бельгийском городке Виллеброк, собрался уехать домой.

Выйдя на улицу Жан-Клод сел в свою машину, собрался тронуться с места, но перепутал скорости и вместо задней включил первую, поддав на газ бывший чемпион по кик-боксу заехал в канал. Машина оказалась наполовину в воде.

Ван Дамм попытался сам вытащить авто из воды, но потом сдался и обратился за помощью к двум охранникам ночного клуба, которые и помогли ему вытащить машину из воды. Ван Дамм вновь завёл свой автомобиль и скрылся в ночной мгле, сообщает vestiavto.ru.

Представители дискотеки сказали прессе, комментируя голливудского актера: "Он был выпившим, но не сильно пьяным".