ФИФА дисквалифицировала Франку Пекиринг и компанию за подкуп

Руководство ФИФА дисквалифицировало четырёх футбольных чиновников из Карибских стран. Их подозревают в создании коррупционной схемы по покупке и продаже голосов на выборах президента Федерации.

Отстранение от любой связанной с футболом деятельности получили Франка Пикеринг - одна из самых влиятельных женщин в мировом футболе - Франка Пикеринг, представляющая Британские Виргинские острова (дисквалификация на полтора года плюс штраф в 500 швейцарских франков), Хорас Баррелл (полгода), Осирис Гусман (один месяц) и Иан Ипполит (один месяц). Кроме того, еще три чиновника получили выговор, сообщает BBC.

Ранее комитет по этике пожизненно дисквалифицировал экс-кандидата в президенты ФИФА Мохаммеда бин Хаммама. Катарец был признан виновным в попытке подкупа во время кампании по избранию главы ФИФА. Ход делу был дан после того, как стало известно о встрече бин Хаммама и бывшего вице-президента ФИФА Джека Уорнера с 25 представителями Карибского футбольного союза, которым предположительно предлагались взятки в размере 40 тысяч долларов в обмен на поддержку катарца на выборах главы ФИФА.