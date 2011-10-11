В Великобритании в понедельник Борис Березовский и адвокат Романа Абрамовича Джонатан Сампшн на второй неделе слушаний в лондонском Высоком суде по иску на $5,5 млрд нашли общий язык в вопросе "жажды денег".

Адвокат Сампшн в понедельник продолжил допрос Березовского. Говоря о средствах, которые в разное время Березовскому перечислялись Абрамовичем или подконтрольными бизнесмену структурами, адвокат употребил слово "требовать", однако Березовский в очередной раз категорически заявил, что он ничего ни от кого не требовал. "Я не согласен с такой формулировкой", — сказал он, сообщает РАПСИ.

Адвокат, проявив изобретательность, перефразировал свой вопрос и нашел подходящие слова — "просил денег"(desires for money), что, впрочем, можно перевести и как "жаждал денег".

Рассмотрение по существу иска Березовского к Абрамовичу на $5,5 млрд началось 3 октября, объектом спора стал ряд российских активов.

В ходе продолжившихся в понедельник слушаний Березовский вновь подчеркнул, что Абрамович воспользовался его доверием и "кинул" его. На вопрос адвоката Сампшна, что означает слово "кинуть", истец заявил: "Это именно то, что он со мной сделал".

В целом, выступая в понедельник, Березовский пояснил, что задумываться о подаче заявления к Абрамовичу стал еще в 2001 году. Окончательное решение об обращении в суд, по его словам, было принято в 2004-2005 годах, так как "другого выхода просто не было".

Комментируя их с Абрамовичем деловые отношения, Березовский пояснил, что готов был отдать ему 50% в любом совместном бизнесе, в котором Абрамович пожелал бы участвовать, оставив себе с Патаркацишвили по 25%. По словам Березовского, он даже предлагал Абрамовичу принять участие в его медиа-бизнесе, в частности, ОРТ, но тот, как и Руперт Мердок, отказался.

Допрос Березовского продолжится во вторник, 11 октября.