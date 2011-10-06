Реалити-шок-шоу: алтайские хирурги во время операций снимали клипы

Жители Барнаула пришли в ужас, обнаружив в сети видеоролик "не для слабонервных": под бодрую музыку медики скальпелем разрезают больных, демонстрируя их внутренние органы. Горожане узнали родственников в пациентах.

Прокуратура Алтайского края начала проверку после того, как один из барнаульских медиков выложил в сеть ролик под названием: "Будни городской больницы №1", на котором демонстрируется работа врачей: кто-то размахивает бинтом под музыку, кто-то юморит по-чёрному в процессе операции .

Прежде чем ролик был удален его создателем, любительское видео успели посмотреть тысячи человек, сообщает РИА Новости.

Сейчас в больнице проводится служебная проверка, выяснятся, кто и когда снял это видео, кто выступает в роли главных героев.