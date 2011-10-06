В Токио судят лидера правящей партии за финансовые махинации

В Токийском окружном суде в четверг начался суд над наиболее влиятельным политиком правящей Демократической партии Японии. Итиро Одзаву обвиняют в финансовых махинациях.



Скандал вокруг политического фонда, который патронирует Одзава, начался почти два года назад. В финансовой отчетности фонда не были учтены 400 миллионов иен, полученных из личных средств Одзавы.

Суд в конце сентября признал трех бывших секретарей Одзавы, один из которых является депутатом парламента от Демократической партии, виновными. Это может отразиться и на решении по делу самого Одзавы, считает РИА Новости.

Прокуратура считает, что неучтенная сумма и проведенная в то же время покупка недвижимости должны были прикрыть получение средств от строительных компаний, что запрещено японским законодательством.

Сам политик настаивает на своей невиновности. Финансовый скандал и разбирательство в суде стали в свое время главным препятствием для Одзавы на пути к премьерскому креслу.