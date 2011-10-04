Закрыт RusLeaks, на котором были опубликованы персональные данные россиян

Сайт RusLeaks, на котором были опубликованы персональные данные российских граждан, закрыт его создателями. Роскомнадзор заявил накануне, что добивается закрытия этого проекта как нарушающего право на частную жизнь.

На сайте были размещены паспортные данные, номера телефонов и информация из базы ГИБДД.

Авторы проекта объясняли, что создали RusLeaks для борьбы с коррупцией, для чего, по их мнению, необходимо часть закрытой информации сделать открытой.

Теперь по всем трем адресам, на которых располагался сайт, висит объявление: "Сайт приостановлен, так как не выполняет функции, для которых он создавался".