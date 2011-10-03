Роман Полански сожалеет о сексе с девочкой-подростком

Всемирно известный режиссер Роман Поланскив интервью швейцарскому телевидению заявил, что сожалеет, о том, что в 1970-е годы нарушил закон, вступив в половую связь с несовершеннолетней американкой.

"Я об этом сожалею вот уже 33 года, конечно, я об этом сожалею", - сказал "оскароносный" кинорежиссер.

Полански признал, что в 1977 году у него были сексуальные отношения с 13-летней Самантой Геймер. Он бежал из США до вынесения приговора суда.

В 2009 году Полански был арестован в Швейцарии по просьбе американских властей, требовавших его выдачи. Он провел несколько месяцев в тюрьме и под домашним арестом, но швейцарский суд решил не экстрадировать его в США.

В 1990-х годах Полански извинился перед Самантой Геймер и выплатил ей компенсацию по гражданскому иску."Она – дважды жертва. Жертва того, что я сделал, и жертва прессы", - говорит режиссер в фильме "Роман Полански: кинобиография", снятом в то время, когда он находился под домашним арестом в Швейцарии.

Режиссер бежал из США и ни разу не возвращался, даже на церемонию награждения кинопремии "Оскар", которой он был удостоен в 2003 году в категории "лучший режиссер" за фильм "Пианист".

В интервью швейцарскому телевидению Полански также рассказал о своем сложном прошлом, в том числе и о детстве, проведенном в еврейском гетто Варшавы во время второй мировой войны, и об убийстве его жены Шарон Тэйт в 1969 году.

Полански поблагодарил Швейцарию за то, что ее суд отказался выдать его США.

В конце сентября на Цюрихском кинофестивале Поланскому была вручена премия за вклад в мировой кинематограф, присужденная два года назад. Зал встретил его овацией.