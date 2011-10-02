Нордическая стойкость президента Исландии прошла испытание яйцами (видео)

В Рейкьявике сотни протестующих против политики властей встретили президента с супругой градом яиц и помидоров. В vip-чету исландцы кидали и бутылки с водой. Град мусора Оулавюра Гримссона с намеченного пути не сбил.

Как ни в чем не бывало, глава государства отряхнулся и поприветствовал митингующих. Весьма тепло пообщалась с толпой и его супруга.

А вот одного из парламентариев не протестующие метким броском сбили с ног, он получил травму.

Стражи порядка сначала спокойно защищали государственных деятелей зонтами, а затем выстроились в живой щит.

Столкновений в результате удалось избежать, передает "Россия-24".