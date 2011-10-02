Разбирательство дела об аресте береговой охраной Северного королевства российского траулера "Сапфир-II" по обвинению экипажа в нарушении норвежских правил рыболовства в районе Шпицбергена, отложено до понедельника.

В новом скандале между Москвой и Осло на хорошо знакомую тему наступила двухдневная передышка.

Российский траулер "Сапфир-II" и 36 членов экипажа сейчас находятся в порту Тромсё. Сюда на буксире его притащили норвежские военные. Рыбакам из Мурманска, занимавшимся ловом трески у архипелага Шпицберген объявили, что их судно арестовано. Восемь офицеров береговой охраны Норвегии пытались объяснить капитану суть претензий, а затем отстранили экипаж от управления и блокировали радиорубку.

"Норвежские военные являлись в данном случае в международных нормах только пиратами. И это противостояние до сегодняшнего дня с 28 числа", заявляет Владимир Писаренко, капитан судна "Сапфир-II".

Примечательно, что российские траулеры останавливают не суда рыбной инспекции, а вооруженные корабли береговой охраны Норвегии.

Полицейское разбирательство с траулером отложено до понедельника. На судно пустили представителей посольства, Росрыболовства и адвоката, который будет представлять интересы рыбаков.

"Сколько судно будет находиться в Тромсё неизвестно, а сутки простоя траулера обойдутся владельцам в более, чем сто тысяч долларов. В Росрыболовстве уверены, что иск судовладельца к норвежским рыб инспекторам имеет хорошую судебную перспективу, ведь суды Северного королевства по статистике в большинстве случаев встают на сторону российских рыбаков", сообщил в субботу руководитель центра общественных связей Росрыболовства Александр Савельев.

Российский МИД накануне в официальном протесте послу Норвегии в Москве назвал назвал действия норвежцев "неприемлемыми и вызывающими" и потребовал освободить судно.

Между тем, в октябре должна пройти российско-норвежская комиссия по рыболовству, и Норвегия, вероятно, готовится к ней, выявляя мнимые нарушения с нашей стороны. Кроме того, Росрыболовство предлагает ограничить импорт некачественной норвежской семги и форели, которая выращена в искусственных условиях с применением кормов сомнительного происхождения, напоминает НТВ. И обострение рыбной войны в районе Шпицбергена скорее всего и стало реакцией на эти планы России.