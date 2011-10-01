Жену британского депутата-миллионера суд признал виновной в краже котёнка (видео

Супругу британского политика, члена Палаты общин и магистрата Бирмингема Джона Хемминга, суд накануне признал виновной в проникновении со взломом в дом любовницы своего мужа и краже имущества стоимостью в 20 фунтов.

Вина 52-летней Кристиан Хемминг в совершении ночью 29 сентября 2010 года незаконного проникновения в чужое жилище и похищении котёнка по имени Beauty (Красотка), полностью доказана с помощью записи камеры видеонаблюдения, которая была установлена у черного входа в дом потерпевшей - Эмили Кокс.

О пропаже котенка сам парламентарий написал в своем блоге наутро после происшествия и пообещал награду тому, кто поможет его найти.

На заседании Высокого суда правосудия Бирмингема выяснилось - депутат британского парламента от либдемов, миллионер Джон Хемминг, по заявлению его жены - матери трёх его детей - вообще страдал любвеобильностью. И за время их брака роман с его личным помощником миссис Кокс стал 26-м.

В прошлом году, неожиданно для привыкшей к частым изменам мужа Кристиан, Джон признал отцовство Изабели - дочери Эмили Кокс, родившейся в 2005 году, и ушел из семьи.

Кристиан Хемминг заявила на суде, что чувствовала себя обманутой и не отдавала отчета в действиях, которые совершала.

Приговор подсудимой будет вынесен позже, пишет Telegraph. Кошку до сих пор не нашли.

"Я перенесла огромный стресс из-за суда. Процесс меня утомил", – заявила Хемминг, покинув зал заседаний.