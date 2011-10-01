Бостон: митингуют тысячи заёмщиков Bank of America, выгнанных за долги на улицу
1 октября 2011, 16:03 [ «Аргументы Недели» ]
В США в субботу у главного отделения банковского гиганта Bank of America в городе Бостон штата Массачусет, провели демонстрацию тысячи неплательщиков по кредитам, несколько десятков митингующих были арестованы.
Клиенты банка выступают против лишения должников недвижимого имущества, которое переходит к банку в счет неуплаты задолженности.
"Нам пришлось выступить, чтобы руководство Bank of America знало, что они не могут распространять лишение права пользования имуществом на семьи и оставлять их на улице", - заявила одна из участниц демонстрации Кэролин Грант, передает телеканал Fox News.
Полиция расценила демонстрацию как гражданское неповиновение. На месте были арестованы порядка 20 активистов.
"Они хотели быть арестованными, а мы были обязаны это сделать", - прокомментировал ситуацию офицер бостонской полиции Эдвард Дэвис.
"Мы не должны съезжать!", "Требуем справедливости!", - гласили многочисленные плакаты демонстрантов.
О столкновениях со стражами порядка или актах вандализма не сообщается.
Всего в демонстрации, по словам организаторов, участвовали около 3 тысяч человек.
Bank of America Corp. - крупнейший в мире банк, занимающимся управлением активами. BofA входит в так называемую "большую четверку" банков США, вместе с основными конкурентами - Citigroup, JP Morgan Chase и Wells Fargo.