В Бразилии проситель пробивался на прием к президенту с оружием

На прием к президенту Бразилии в четверг пытался попасть жалобщик с оружием. Инцидент произошел во дворце Планалту в городе Бразилиа, где располагается штаб-квартира президента Дилмы Руссефф и правительства страны.

По данным службы безопасности, одетый в черное мужчина явился в президентский дворец и заявил охране о намерении вручить президенту петицию. Затем он попытался проникнуть в приемную и угрожал покончить с собой в случае, если Дилма Руссефф не примет его, сообщает радио "Маяк". Охранники сумели обезоружить нарушителя - он доставлен для допроса в Федеральную полицию Бразилии.