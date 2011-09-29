Состояние владельцев BMW взращено СС на костях узников фашистских концлагерей

Владеющая немецким автоконцерном BMW семья Квандт признала свое нацистское прошлое. Династия Квандт заказала расследование после того, как в 2007 году о связи семьи с нацистами было рассказано в документальном фильме.

В результате исследования была доказана связь между промышленником Гюнтером Квандтом, его сыном Гербертом и режимом Гитлера, пишет в четверг "Telegraph". На фабриках промышленной империи Квандтов работали около 50 тысяч заключенных лагерей. Из-за "нечеловеческих условий труда" сотни человек погибли, многие были расстреляны, сообщает радио "Маяк".

Напомним, документальной ленте под названием "Молчание Квандтов" рассказывается о Гюнтере Квандте, который контролировал завод BMW (семья Квандтов до сих пор владеет крупным пакетом акций баварского автопроизводителя). Создатели фильма уверяют, что во время Второй мировой войны на заводах BMW трудилось огромное количество военнопленных. И, якобы, именно благодаря этим рабам Гюнтер Квандт сумел сколотить свое состояние, что затем позволило вывести компанию BMW в лидеры мирового автопрома.

По словам одного из выживших работников, с ними обращались как с животными. "На заводе "Афа" мы находились в худшем положении, чем рабы. С нами ужасно обращались, как только кто-то останавливался, его хлестали плетью, нам приходилось пить воду из туалетов", — говорит Такис Милопулос. Причем, все действия рабочих контролировались сотрудниками СС, которые не знали пощады. Такис Милопулос уверяет, что почти каждый день кто-нибудь умирал на заводе.