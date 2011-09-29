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Еврокомиссия: проверки в офисах "Газпрома" не затрагивают отношения России и ЕС

29 сентября 2011, 16:09 [ «Аргументы Недели» ]

Еврокомиссия: проверки в офисах "Газпрома" не затрагивают отношения России и ЕС

Еврокомиссия уточнила в четверг, что проверки ряда компаний, аффилированных с ОАО "Газпром" не означают виновности компаний в нарушении законодательства Евросоюза и никак не связаны с отношениями РФ и ЕС.

Проверки связаны с пока не подтвержденными подозрениями Еврокомиссии о нарушении правил конкуренции и антимонопольного законодательства ЕС.

"Мы проводим проверки достаточно часто. Это не вопрос отношений страны и Евросоюза. Это вопрос поведения отдельных компаний", - заявила журналистам пресс-секретарь Еврокомиссии.

Ранее на текущей неделе стало известно, что следователи Еврокомиссии провели проверки в нескольких компаниях газовой отрасли по подозрению в нарушении антимонопольного законодательства Евросоюза. Инспекции прошли в помещениях компаний, занимающихся поставками, передачей и хранением природного газа в 10 странах Евросоюзе. У комиссии появились подозрения, что эти предприятия могут нарушать нормы свободной конкуренции, антимонопольное законодательство Евросоюза, или что они обладают информацией, касающейся подобных действий, уточняет ЕК. Сама ЕК не сообщает названия компаний, в которых прошли проверки, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что проверки прошли, в частности, в берлинском офисе дочерней компании российского "Газпрома", Gazprom Germania, в таллинском офисе концерна Eesti Gaas ("Эстонгаз"), крупнейшим акционером которого является российский "Газпром", в филиале "Газпрома" в Латвии.

В заявлении российского газового холдинга, сделанном 28 сентября говорится, что "Газпром"  готов оказать поддержку для проведения таких проверок. 

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