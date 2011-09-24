Глава швейцарского банка UBS Освальд Грубель подал в отставку в связи со скандальными потерями в $2,3 млрд, нанесенными лондонским трейдером Квеку Адоболи. Груббер считает себя ответственным за произошедшее.



Его обязанности будет временно исполнять глава европейского подразделения банка Сержио Ермотти.



Напомним, 15 сентября швейцарский банк UBS обнаружил пропажу около $2 млн. 19 сентября банк кратко проинформировал рынки о том, что потери, стали результатом подделки английским трейдером Квеку Адоболи в последние три месяца документов на покупку несуществующими клиентами контрактов особого вида ценных бумаг – обменных фондов / Exchange traded funds или ETF/.

Они представляют собой популярный среди банков инвестиционный инструмент, который привязан к движению индексов или курсам группы ценных бумаг. Как стало известно, Квеку Адоболи играл на биржах с индексами Франкфуртской фондовой биржи, общеевропейским индексом "Стандард энд Пурс" 500, а также индексом EuroStoxx 500. При этом размеры его позиций достигли $10 млрд .

UBS, который по каким-то причинам не сумел вовремя обнаружить "несанкционированные действия" своего лондонского брокера Квеку Адоболи. Возглавлявший инвестиционное подразделение банка, известное как Delta One, 31-летний Адоболи является сыном бывшего сотрудника ООН из Ганы.

15 сентября 2011 года Квеку Адоболи был задержан лондонской полицией, через несколько часов после того, как руководство UBS объявило о том, что банк потерял $2 млрд в результате несанкционированных операций на бирже. Позже оценка ущерба банком возросла до $2,3 млрд.

В связи с громким делом о финансовых потерях UBS, власти начали расследование множества случаев вероятного проведения неправомерных и несанкционированных операций на бирже трейдерами других британских банков. В отношении нескольких подозреваемых уже были заведены уголовные дела, сообщает The Wall Street Journal.

На первом слушании по делу Квека Адоболи в четверг. 22 сентября, его адвокат заявил, что его клиент приносит извинения и раскаивается в содеянном, а также еще раз подчеркнул, что Адоболи лично сообщил об убыточных операциях руководству банка, пишет Agence France-Presse.

По итогам слушания суд постановил, что Адоболи останется под стражей до следующего заседания, которое пройдет в лондонском магистратском суде 20 октября. Адвокат не просил отпустить обвиняемого под залог.