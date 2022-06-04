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Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов: Украина заблокировала банковские счета в регионе, фактически украв сбережения населения

, 08:58 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов: Украина заблокировала банковские счета в регионе, фактически украв сбережения населения
Банкомат на Украине, Ovsyannikova Yulia / globallookpress.com

Украина заблокировала банковские счета в Херсонской области, фактически украв сбережения населения. На это, как информирует РИА Новости, указал Кирилл Стремоусов, заместитель руководителя региональной военно-гражданской администрации.

«Украина заблокировала банковские счета на территории Херсонской области, фактически украв сбережения населения, заявил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации региона Стремоусов», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале российского агентства.

По словам вице-губернатора, местные жители не могут снять деньги, их карты не обслуживаются.

Как сообщалось ранее сегодня, представитель Запорожской ВГА Владимир Рогов отметил, что на освобожденных территориях региона считают незаконным режим украинского президента Владимира Зеленского.

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