Представитель ВГА Запорожской области Рогов: на освобожденных территориях региона считают незаконным режим Зеленского

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4 июня 2022, 08:27 Источник: Telegram-канал ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский, Ukraine Presidency / globallookpress.com

На освобожденных территориях Запорожской области считают незаконным режим украинского президента Владимира Зеленского. На это, как передает ТАСС, указал представитель региональной военно-гражданской администрации Владимир Рогов.

«Режим Зеленского считают незаконным на освобожденных территориях Запорожской области. Проведение национализации оставленного властями Украины имущества до выхода из состава страны — законно, заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале российского информационного агентства.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, посол Москвы в Италии Сергей Разов предупредил, что оружие, поставляемое Западом киевской стороне, может применяться для убийства мирных жителей.