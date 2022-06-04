Представитель ВГА Запорожской области Рогов: на освобожденных территориях региона считают незаконным режим Зеленского

На освобожденных территориях Запорожской области считают незаконным режим украинского президента Владимира Зеленского. На это, как передает ТАСС, указал представитель региональной военно-гражданской администрации Владимир Рогов.
«Режим Зеленского считают незаконным на освобожденных территориях Запорожской области. Проведение национализации оставленного властями Украины имущества до выхода из состава страны — законно, заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале российского информационного агентства.
Как сообщалось ранее на текущей неделе, посол Москвы в Италии Сергей Разов предупредил, что оружие, поставляемое Западом киевской стороне, может применяться для убийства мирных жителей.