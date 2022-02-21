Слуцкий считает, что Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности «выступил в роли шантажиста мирового масштаба»

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21 февраля 2022, 11:30

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий, фото: vk.com/leonid__slutsky

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что украинский президент Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский «выступил в роли шантажиста мирового масштаба».

Как заявил парламентарий, президент Украины Зеленский «блефовал» в своих заявлениях о Будапештском меморандуме. Слуцкий напомнил, что «главный пункт документа, подписанного в 1994 году также Россией, США и Великобританией, — отказ Украины от ядерного оружия». «То есть слова Зеленского выглядят как заявка на создание Киевом собственного ядерного потенциала?» — написал политик специально для Telegram-канала RT.

Также политик отметил, что меморандум инициировал присоединение Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). По словам депутата, признание его недействительным может повлечь одновременный выход из ДНЯО, и это «поставит Украину на одну доску с КНДР».

Слуцкий сомневается, как и эксперты по ядерному оружию, что Украина технически может создать ядерное оружие, так как сейчас украинские предприятия атомной промышленности способны как максимум эксплуатировать имеющиеся АЭС. Для формирования собственной ядерной программы нужны долгие годы и серьёзные капиталовложения.

Полковник в отставке Виктор Литовкин ранее назвал «блефом» заявление Зеленского о возможном пересмотре ядерного статуса Украины.