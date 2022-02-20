Алексей Анпилогов объяснил, почему Украина не сможет разработать собственное ядерное оружие

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20 февраля 2022, 21:31

фото: pixabay.com

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможном пересмотре отказа Украины от ядерного оружия и намерении инициировать консультации в рамках Будапештского меморандума.

Эксперт по ядерной энергетике Алексей Анпилогов в эфире радио Sputnik прокомментировал выступление Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности, сказавшего, что он инициирует консультации в рамках Будапештского меморандума, и если они не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для страны, Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения 1994 года будут поставлены под сомнение.

Антилогов объяснил, почему Украина не сможет стать членом "ядерного клуба", не сможет сделать собственного ядерного оружия. По данным эксперта, потенциала создать ядерное оружие на Украине не осталось, и он был очень сильно ограничен в годы СССР. Антилогов напомнил, что на территории УССР никогда не было полного цикла производства ядерного оружия, даже не было полного цикла производства оружейного урана или плутония.

Эксперт заявил, что даже если оптимистично оценивать научный потенциал Украины, то в стране недостаточно квалифицированных специалистов-ядерщиков, обладающих знаниями о полном цикле создания ядерного оружия.

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин назвал "блефом" заявление украинского президента Владимира Зеленского о возможном пересмотре отказа Украины от ядерного оружия.