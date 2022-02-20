Полковник в отставке Литовкин назвал «блефом» заявление Зеленского о возможном пересмотре ядерного статуса Украины

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20 февраля 2022, 16:48

фото: pixabay.com

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин назвал "блефом" заявление украинского президента Владимира Зеленского о возможном пересмотре отказа Украины от ядерного оружия и намерении инициировать консультации в рамках Будапештского меморандума.

По словам Литовкина, слова Зеленского - слова, брошенные впустую. Как пояснил эксперт в беседе с RT, "ядерное оружие, которое находилось на территории Украины, — это ядерное оружие СССР".

Литовкин сообщил, что когда Советского Союза не стало, его правопреемником стала Россия. Полковник в отставке добавил, что США, Великобритания, Россия потребовали от Украины отдать это ядерное оружие и пропустить это оружие на территорию РФ, вернуть законному владельцу.

Специалист отметил, что на территории Украины никогда не было производства ядерного топлива, всю добытую урановую руду отправляли на обогащение и переработку в другие государства.

Владимир Зеленский в ходе своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил о намерении инициировать консультации в рамках Будапештского меморандума, и он не исключил пересмотра отказа Украины от ядерного оружия.