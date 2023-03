Получат ли «своё» вакцинаторы? Часть 3: Билл Гейтс

Аргументы Недели → Мнение 13+

Ещё в январе 2021 года, суд в Перу назвал Сороса, Гейтса и Рокфеллера "создателями" пандемии коронавируса. Как сообщило ТАСС: «Апелляционный суд провинций Чинча и Писко в тексте постановления с отказом в освобождении обвинил "доминирующие над миром преступные элиты" в создании пандемии. С таким утверждением члены суда выступили в одном из своих решений, копию которого опубликовала на своем сайте в понедельник газета Peru.21.

"Ни одно из мировых правительств, ни одно физическое или юридическое лицо, ни защита подсудимого не могут подтвердить, что эпидемия обладает свойством "предсказуемости", кроме как ее создатели из числа [авторов] нового мирового порядка, таких как Билл Гейтс, Сорос, Рокфеллер и другие, управляющие им и направляющие его в условиях чрезвычайной секретности из своих мировых корпораций, строящих прогнозы до 2030 года", - говорится в документе от 21 декабря».

Далее ТАСС сообщил: «В Перу проверят решение судей, назвавших Сороса и Гейтса "создателями" коронавируса. Судебные власти Перу проведут проверку резонансного решения одного из местных судов, в вердикте которого в числе "создателей" пандемии коронавируса называют основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса и американского инвестора Джорджа Сороса. Соответствующее заявление Верховного суда региона Ика разместила в понедельник на своем сайте радиостанция RPP. "В свете таких обстоятельств <...> решено провести предварительную проверку в отношение судей Апелляционного уголовного суда провинций Чинча и Писко, с тем чтобы собрать доказательства, которые помогли бы определить наличие или отсутствие возможных нарушений", - говорится в документе».

Что примечательно, чем это всё закончилось, информации найти не удалось. Информации о том что судьи ошиблись и судей наказали видимо просто нет. О чем это говорит, думаю понять несложно…

О том, что пандемия коронавируса ложная, как и пандемия свиного гриппа, упоминалось ранее тут Заявление ПАСЕ: Пандемии гриппа A/H1N1 не было! С таким вердиктом, основанным на независимых исследованиях, выступили представители комиссии по здравоохранению Парламентской ассамблеи Совета Европы. ПАСЕ обвинило ВОЗ в обмане и сговоре с фармацевтическими компаниями. Стоит обратить внимание, что там тоже фигурировал Билл Гейтс, и это далеко не редкость когда он оказывается в скандальных ситуациях связанных с вакцинацией.

«У вас нет выбора-вакцинируем всё население планеты»

«Люди ведут себя так, как будто у них есть выбор. У вас нет выбора... Нормальная жизнь вернётся только тогда, когда мы в значительной степени вакцинируем всё население планеты» - Билл Гейтс.

4 февраля 2011 г. на телеканале CNN, основатель Microsoft Билл Гейтс встретился с главным медицинским корреспондентом CNN Санджаем Гуптой в Давосе, Швейцария. Тема: Билл Гейтс: связь между вакциной и аутизмом — «абсолютная ложь» (кстати, вот тут приведено несколько научных публикаций доказывающих связь между вакцинами и аутизмом, так что это просто факт).

Ниже приводится отрывок из их разговора.

Д-р Санджай Гупта: Десять миллиардов долларов [обещано] в течение следующих 10 лет, чтобы сделать этот год «годом вакцин». Что именно это значит?

Билл Гейтс: Мы считаем, что за это десятилетие можно добиться невероятного прогресса как в изобретении новых вакцин, так и в том, чтобы обеспечить их доступность для всех детей, которые в них нуждаются. Мы могли бы сократить число детей, умирающих каждый год, примерно с 9 миллионов до половины этого количества, если бы нам это удалось. Мы должны делать три вещи параллельно: искоренить те немногие, которые соответствуют этому профилю — стригущий лишай и полиомиелит; получить покрытие для вакцин, которые у нас есть; а затем изобретать вакцины — а нам нужно еще шесть или семь — и тогда у вас будут все инструменты для снижения детской смертности, сокращения прироста населения, и все — стабильность, окружающая среда — выиграют от этого.

Тут так же уместно будет вспомнить о нашумевшей речи Гейтса, когда он выступал на конференции TED2010, в оригинале тут, а вот тут с субтитрами на первом канале из передачи «Человек и Закон» с 8:48. «Сегодня в мире - 6,8 миллиарда людей, и эта цифра вырастет примерно до 9 миллиардов. При условии создании новых вакцин, в здравоохранении, в сфере охраны репродуктивного здоровья, рост может снизиться на 10-15 процентов…». В этой же передаче приводятся факты, о том что о пандемии коронавируса было известно заранее, а так же упоминается о вакцинации от полиомиелита в Индии, которую Гейтс взял под свой контроль и его «лекарство» парализовала около полумиллиона человек. К уже приведенным фактам из телепередачи, можно дополнить исследованием опубликованным на сайте Национального центра биотехнологической информации США, которое подтверждает взаимосвязь частоты вакцинации и случаев паралича. Как только в Индии, в 2017 году, отменили вакцинацию «от Гейтса», смертность детей и паралич резко сократились. А отчеты ВОЗ 2019 года показали, что 113 человек заразились полиомиелитом от дикого вируса и 195 от вакцины. Так же упоминается о том, что «Фонд Гейтса» финансировал исследование экспериментальной вакцины от малярии — погиб 151 африканский ребенок, пострадало больше тысячи детей, на которых ставился эксперимент. В общем, вам уже по центральному федеральному телеканалу всё это прямым текстом рассказывают и показывают, так что делайте выводы сами.

По некоторым данным, в 2014 году Фонд Гейтса профинансировал испытания вакцины против вируса папилломы человека. В нём приняли участие 23 тысячи индийских девушек из отдалённых провинций Индии – 1 200 из них стали бесплодными, а семь испытуемых скончались. Пятивалентная вакцина против дифтерии, коклюша, столбняка, гепатита B и менингита под названием Hib стала причиной гибели и инвалидности многих детей в Пакистане, Индии, Шри-Ланке, Бутане и Японии. Расследованием последствий вакцинации занялась специальная комиссия и представила доклад, в котором сообщалось, что "закупленные вакцины не тестируются в лабораториях, и их эффективность не подтверждена". Обо всех этих случаях в подробностях рассказывает известный американский экологический активист, писатель и адвокат, племянник президента США Джона Кеннеди – Роберт Кеннеди-младший. В своём Instagram он часто публикует разоблачения Гейтса, и особенное внимание уделяет страсти миллиардера к вакцинации населения.

Ещё в 2020 году, как сообщали в АИФ: «В парламенте Италии прозвучало требование арестовать Билла Гейтса за преступления против человечества. Озвучила его депутат Сара Куниал, обвинившая миллиардера в попытках снизить численность населения Земли путём внедрения программы цифровой идентификации и насильственной вакцинации. По её мнению, Гейтс разрабатывает вакцину против корона­вируса, чтобы поработить человечество. «Настоящая цель этого – полный контроль и абсолютная власть над людьми, превращёнными в морских свинок и рабов без суверенитета и воли», – заявила Сара. Гейтс, по словам депутата, давно подчинил себе Всемирную организацию здравоохранения, чтобы через неё реализовать планы депопуляции и диктаторского контроля… В конце своей речи Куниал призвала президента Италии задержать Гейтса и передать его в руки Международного уголовного суда по преступлениям против человечества…».

А недавно появилась песня "Гейтс за решёткой", она на мой взгляд довольно информативна и показательна. В Ютубе Gates Behind The Bars" by Five Times August | Official Music Video 2023, есть возможность выбора русских субтитров, нужно только выбрать автоматический перевод. Суть песни о деятельности Гейтса, и о том, что никто не может быть в безопасности пока он на свободе.

Для скептиков, которые считают что ему всё равно ничего не будет, сообщаю - «вода камень точит». Информации с обманом во время «пандемии» и вреде вакцин, с каждым днём становится всё больше и больше. Уже сейчас извиняются перед невакцинированными и антипрививочниками, проводятся расследования в Европе, Канаде, США, России, Австралии, Японии и т.д.

