Химтрейлы. Часть 2 Существование химтрейлов это больше не конспирология, это факт?

20 августа 2022

В этой публикации продолжим тему химтрейлов. Из первой части "Химтрейлы. Часть 1 Всемирное потепление - обман?" вы узнали о том, что глобальное потепление это обман, и то, что вред от углекислого газа весьма сомнительный, а значит и распыления химикатов для отражения солнечного тепла в этих целях не имеет смысла. Существование химтрейлов подтверждено: В 1996-м Военно-воздушные силы США выпускает исследовательскую работу «Weather as a Force Multiplier: Owning the Weather in 2025» (Климат как фактор силы: Погода в 2025 году), в которой вводит термин «химтрейл» и рассказывает о климатическом оружии США; 2 октября 2001 года Конгрессом США был принят акт H.R. 2977, в котором впервые упоминается термин «химтрейлы» (chemtrails), в рамках классификации экзотических систем вооружения.

Существование распылений химикатов, так же подтверждает и Геоинженерия - это искусственное воздействие на климат с целью его изменения. Одно из направлений геоинженерии занимается изменением климата с помощью атмосферных аэрозолей. Открытым документом, в котором говорится о применении атмосферных аэрозолей, является патент США №5003186 «Стратосферный посев Вельсбаха». Цель, указанная в патенте - это борьба с «глобальным потеплением». Авторы предлагают в стратосфере, вокруг нашей планеты, создать отражающий солнечные лучи слой с помощью распыленных наночастиц металлов. По мнению ученых, это снизит нагрев планеты солнцем. В 2008 и 2010 годах под руководством академика Юрия Израэля были осуществлены эксперименты по рассеиванию в стратосфере на площади 200 км² сульфатных аэрозолей в качестве дешёвого и эффективного способа борьбы с глобальным потеплением. На официальном сайте ЦРУ 29 июня 2016 года была опубликована речь директора ЦРУ Джона Оуэна Бреннона, который возглавлял это ведомство до 2017 года. В данном документе он официально признает то, что в геоинженерии существует метод засеивания стратосферы частицами, которые реально используются в борьбе с глобальным потеплением.

Получается, что официально существует три типа химтрейлов. К первому типу можно отнести те самые частицы, которые распыляют для якобы отражения солнечных лучей во избежание всемирного потепления. Второй тип, это химия, которую распыляют для изменения погоды. Третий тип, климатическое оружие военных. Однако, это всё, вполне может оказаться одним типом, возможно с разной «начинкой» с несущественными отличиями в составе (с сохранением основных элементов, к примеру отражающие частицы вполне могут находится и в составе химикатов для изменения климата) и количестве, в зависимости от преследуемых целей. Думаю, что визуально их не отличить. Ясно одно, что существование химтрейлов, это никакая не выдумка, а вполне реальный и подтвержденный факт (подтвержден в том числе документально, и не один раз). Чем это грозит человечеству и окружающей среде?

Всемирное потепление. Из конференции ООН: «Из-за большой неопределенности в отношении эффективности и побочных эффектов климатической инженерии, включая риск нарушения естественных систем, эксперты считают, что необходимо обсудить управление климатической инженерией, особенно в том, что касается инжекции стратосферного аэрозоля. Впрыск стратосферного аэрозоля состоит из введения сульфатных аэрозолей в стратосферу с помощью самолетов или воздушных шаров для создания эффекта глобального затемнения.

«Эта технология абсолютно ужасна. Нам это может действительно понадобиться, но тогда, кого мы хотим решить. Вот где должна состояться эта общественная дискуссия», — сказал Янош Паштор, исполнительный директор Инициативы Карнеги по управлению климатической геоинженерией (C2G2) и бывший старший советник ООН по климату. «Это потребует такого уровня международного сотрудничества, которого мы еще не видели».

Климатическое оружие военных. Уверен, найдутся и скептики (ох уж эти скептики), или просто не понимающие, какие возможности даёт управление погодой, когда это находится не в «тех» руках, особенно когда какой-либо контроль отсутствует (а он как таковой отсутствует). А даёт это много чего, например если противника можно ослабить до момента, когда будет произведен первый выстрел, можно даже выиграть войну (песчаные бури, ураганы и торнадо, или устроить засуху и или наводнение для диктатора которым вы недовольны, или заблокировать пляж, когда идёт высадка войск, штормовой фронт блокирует полеты и передвижения по воде, использовать погоду чтобы уничтожить урожай, или просто хотите заработать деньги на фьючерсных сделках. Использование управления погодой как фактора боевой эффективности, не важно применяется это против страны, или тираном страны против народа. Об этом детальнее в нашумевшем документальном фильме «Что они там распыляют? / Зачем в мире Они распыляют? / Why in the World are They Spraying? [2012]», на русском языке можно ознакомиться тут. Этот фильм - продолжение документального фильма "Что в мире Они распыляют?" (тут на английском языке), который информировал миллионы людей о разрушающем воздействии химиотрасс и других инженерно-геологических программ.

Понятно, что официальной информации об этом типе химтрейлов не так много, но кроме уже упомянутых исследовательской работы военно-воздушных сил США и акта H.R. 2977 конгресса США существует ещё кое-что интересное. Конвенция о запрещении военного или любого иного враждебного использования средств воздействия на природную среду. Один из основных документов ООН, запрещающих его участникам военное или любое другое враждебное использование средств воздействия на окружающую среду путём преднамеренного управления природными процессами для изменения динамики, состава и структуры Земли, включая её биоту, литосферу, гидросферу, атмосферу или космическое пространство. Он был открыт для подписания 18 мая 1977 года в Женеве и вступил в силу 5 октября 1978 года. Конвенцию подписали 48 государств, из которых 16 ее не ратифицировали. Сегодня участниками являются 78 государств. Но нет ничего подобного для своей страны и территории. Можно делать всё что угодно на своей собственной территории. А когда вы начинаете таким образом контролировать погоду в одной части земли, то это может отразится в другой. Эта методика не признает границ, так как последствия воздействия на климат могут быть отголоски в других частях земли. Такие исключения вообще не должны быть разрешены.

Изменение погодных условий. Эксперименты по управлению климатом начались давно. Принято считать, что впервые искусственное воздействие на погоду произошло в 1946 году. В 1946 году в Бостоне химик Винсент Шафер из корпорации «Дженерал электрик» рассеял из самолета над горой Грейлок полтора килограмма искрошенного сухого льда и вызвал необычайно обильный снегопад. Суть методики провоцирования осадков заключается в рассеивании в облаках с помощью самолетов, ракет или снарядов специальных реагентов, йодистых соединений серебра, сухого льда и даже обычного цемента. Они притягивают к себе капли влаги, содержащейся в атмосфере, тяжелеют и выпадают в виде дождя или мокрого снега.

В США запатентован целый ряд изобретений, касающихся возможностей изменения погоды посредством распыления различных химических веществ в атмосфере.

Хронологический список технологий управления погодой с 1891 года по настоящее время. Название патентов на геоинженерию и погодные модификации на русском языке. Более полный список на английском языке.

Для понимания «общей картины» рассмотрим буквально «парочку»…

Дымовая завеса. Смесь дыма для распыления хлорида металла, Патент № 2614083 от 14 Октября 1952 г. Сама смесь, помимо хлорида железа и калия, элементарного алюминиевого порошка, оксида цинка и нитрата натрия. При необходимости эквивалентные материалы могут быть полностью или частично заменены одним из этих компонентов. Рекомендуемый состав: 8% порошкообразного алюминия (Al), 30% оксида цинка (BnO), 2,2% нитрата натрия (NaHO3) и 59,8% KFeC14. О том, как согласно исследований алюминий влияет когда попадает в организм, можно прочесть тут.

Для понимания, что это не только в США. В России тоже есть патенты, к примеру тоже на дымовую завесу. Патент RU2478600C1. Изобретение относится к средствам для образования дымовых завес, а более конкретно к аэрозолеобразующим составам, используемым в качестве дымообразующего снаряжения боеприпасов, при горении которого формируется в атмосфере аэрозольное облако маскирующего действия. Состав для формирования дымовой завесы включает, мас.%: фосфор красный 64-72, окислитель - нитрат аммония или калия 19-23, пламегаситель - карбамид или тиомочевину 7- 10 и в качестве технологической добавки лорпарафин жидкий 2-3.

Патент № 4096005 от 20 июня 1978 г. «Пиротехнический состав для посева облаков» дает еще один способ посева облаков с помощью йодида серебра, авиационного топлива с добавками алюминия и магния и галогенированных органических соединений, типа гексахлорбензола в качестве связующего компонента.

В качестве российского примера, патент RU2510748C2. Пиротехнический аэрозолеобразующий состав для воздействия на облака и туман. Пиротехнический аэрозолеобразующий состав для воздействия на облака и туман содержит перхлорат аммония,фенолформальдегидную смолу, в качестве органического пластификатора уротропин, в качестве галогенида, образующего распределенные центры дисперсной фазы – йодат калия, служащий поставщиком йодида калия, и йодид меди, льдообразующий йодид серебра и графит в качестве технологической добавки.

Последствия от испытаний этих химикатов (химтрейлов) для здоровья людей и экологии непредсказуемы (вы не найдете таких исследований), и никто не сможет дать гарантии, что кроме реагентов, используемых для погодной модификации, не могут использоваться дополнительные реагенты, являющиеся оружием массового поражения. Особая секретность этих испытаний и применения (обычный человек не может взять пробу того что распыляют и проверить не угрожает ли это его здоровью) заставляет нас быть более внимательными и настороженными.

Летом 2010 года в Абу-Даби была установлена и опробована первая в мире установка искусственно создающая грозовой фронт. Она состояла из 20 ионизаторов, которые за 122 дня создали 52 случая выпадения осадков! В первой половине 2020 года ОАЭ провели более 200 таких операций, успешно вызвав избыточное количество осадков.

В 2021 году, такие случаи так же были, и это не скрывается.

Такие манипуляции с погодой не всегда проходят гладко. Например, в феврале 2009 года провинциальное метеорологическое бюро в северо-восточном Китае запустило 313 снарядов с йодистым серебром, каждый из которых был размером с сигарету, в облака над Пекином. Эта акция, задуманная, чтобы облегчить самую продолжительную засуху за 40 лет, привела к обильному снегопаду и закрытию 12 автомагистралей в окрестностях Пекина. В Хэбэе, пострадавшей от засухи северной провинции, которая окружает столицу, были закрыты все выездные магистрали.

Что только не выбрасывают в атмосферу. Для разгона облаков активно используются йодистое серебро, кристаллы парения жидкого азота, сухой лед и другие компоненты. Активное воздействие на облака. В настоящее время механизм таких воздействий преимущественно сводится к изменению фазового состояния облака при «засеве» его некоторыми реагентами, в частности твёрдой углекислотой и дымом йодистого серебра или йодистого свинца.

Изменение погоды это гора металлов которые выпадают на нас с дождем, мы вдыхаем метал, потребляем вместе с водой и едой. Превышение алюминия, бария, стронция и других металлов в дождевой воде и почве превышает нормы во много раз. Кроме этого в почве и дождевой воде обнаружены опаснейшие химические вещества, так называемые PFAS. (Осадки в виде канцерогенов: химикаты в дождевой воде превысили норму. В дождевой воде нашли токсины и канцерогены.) PFAS чрезвычайно долговечны. Для распада многих из них потребуется не менее тысячи лет.

Последствия.

Самый признанный в мире геоинженер, доктор Дэвид Кит, официально заявил о цели ежегодно выбрасывать в атмосферу от 10 000 000 до 20 000 000 тонн наночастиц алюминия в рамках операций по управлению солнечной радиацией. Так же он подтверждает, что опубликованных исследований о вреде таких выбросов для здоровья человека и экологии, не существует.

Изучение возможных негативных последствий геоинженерных решений и их влияние на разные элементы климатической системы идет полным ходом. Так, в 2018 году, американские ученые показали, что все выгоды от замедления потепления с помощью «стратосферной вуали» из аэрозолей серы могут быть перекрыты падением урожайности сельхозкультур из-за затемнения. По мнению ученых, их результат не означает, что от метода распыления аэрозолей необходимо вовсе отказаться, — возможно, в других секторах экономики положительные последствия будут существеннее, но сам факт того, что климатическое моделирование указывает на столь критичный недостаток метода, довольно значим.

Авторы другой работы с помощью аналогичных климатических моделей установили, что распыление сульфатных аэрозолей может привести к непредвиденным последствиям в виде потепления Мирового океана — рост его уровня, одно из наиболее серьезных последствий изменения климата, удастся в лучшем случае замедлить, но не остановить.

В научном журнале Наука. Инновации. Технологии вышла научная статья по специальности «Науки о Земле и смежные экологические науки», в которой сообщается о научных исследованиях, связанных с противоградовой защитой с применением частиц кристаллизующего реагента (ЧКР) йодистого серебра (Agl). Эти научные исследования, связывают увеличение среднего годового количества числа онкологических заболеваний с применением этого метода. Кроме того Согласно ГОСТ 12.1.007–76 AgI и продукты его сгорания относятся к высоко опасным веществам 2–4-го класса. Они могут оказать вредное физическое воздействие на окружающую среду, вызывая загрязнение атмосферного воздуха, почвы и воды в открытых водоемах, способствуя появлению различных болезней. Процессы, происходящие в атмосфере при попадании в нее AgI и продуктов его сгорания, способствуют образованию различных кислот и дополнительно повышают кислотность выпадающих атмосферных осадков

В работах ранее, почти неизбежную неравномерность распыления аэрозолей в атмосфере связывали с кардинально разными последствиями в Северном и Южном полушариях Земли: если использовать такой метод только в Южном полушарии, это приведет к увеличению количества тропических циклонов, а использование его только в Северном полушарии действительно снизит количество циклонов, но приведет к засухе в Африке. Результаты опубликованы в британском научном журнале Nature Communications.

Хорошо известно и задокументировано, что длительное воздействие загрязненного воздуха, состоящего из твердых частиц, значительно увеличивает риск смерти от рака легких и сердечных заболеваний. В течение многих лет опасность вдыхания насыщенного сажей воздуха сравнима с риском для здоровья, связанным с длительным воздействием пассивного курения. Только в 2010 году 1 200 000 китайцев погибли из-за загрязнения воздуха твердыми частицами.

16-летнее исследование, проведенное Нью-Йоркским университетом и университетом Бригама Янга, показало, что «длительное воздействие загрязненного воздуха, содержащего высокие концентрации мельчайших частиц сажи и пыли, значительно увеличивает риск смерти от рака легких и сердечных заболеваний». Исследователи подсчитали, что число смертей от рака легких увеличивается на 8% на каждые 10 микрограммов мелкодисперсных твердых частиц на кубический метр.

Многие другие авторитетные исследования также доказали связь между твердыми частицами в воздухе, раком и смертью.

Химтрейлы в суде.

2014 год. Американские пилоты и ученые дают показания о химтрейлах (фрагмент видео с переводом на русский язык тут). В окружном суде Калифорнии (США) пилоты и ученые свидетельствуют под присягой об умышленном и планомерном отравлении воздуха. Пилоты сообщают суду, что наблюдаемые в последнее время инверсионные следы от самолетов выглядят необычно и отличаются от тех, которые они наблюдали в течение своей карьеры. Ученые свидетельствуют о многократном превышении концентраций опасных веществ, попадающих в экосистему планеты их воздуха. Многократно увеличились концентрации алюминия, стронция и бария. Эти элементы активно используются в электронной промышленности. Вместе с графеном эти материалы также используются для компьютерной микроэлектроники. Заражение через воздух этими элементами наблюдается по всему миру. Причем отравление экосистемы земли началось примерно с 2010 года и осуществляется глобально.

Джефф Нельсон бывший пилот коммерческих авиалиний: "Обычные конденсаторы, то есть не те, которые заполнены химикатами – эти конденсаторы образуются при температуре -30 °C из-за холодного воздуха. Для этого нужно находиться на большой высоте примерно в 9 километрах. Выхлопные газы содержат диоксид углерода и водяной пар. Из него образуются кристаллы льда, и это белые полосы за самолетами. Кристаллы льда нагреваются, растворяются, и полосы исчезают. Это займет не более минуты. Что мы можем наблюдать сейчас – и сначала я не мог поверить - это уже не нормально, не естественно, что там происходит. Я не знаю, кто стоит за этим или почему они это делают, но я могу засвидетельствовать что это не естественно и не нормально. Кто-то влияет на происходящее извне. Большое спасибо».

Аллан Бакманн, бывший военный метеоролог/биолог по рыбам и дичи: "Я здесь, чтобы засвидетельствовать что химические трассы действительно существуют. Это не конденсаторы, и они распыляются почти каждый день. Я посмотрел на облака и процессы распыления, и я должен сообщить вам что это загрязнение, которое падает на нас, означает очень очень большую опасность». «Нанесенные металлические частицы очень вредны для окружающей среды мы должны следить за этим, и нам нужно провести тесты для этого. На небе такие облака, каких мы никогда не видели. Я вижу совершенно новые облачные образования. НАСА даже дало названия некоторым из этих новых облаков – это то, что я нахожу очень интересным. Кстати, НАСА - это компания, вы должны это знать».

Доктор Фрэнк Ливольси, доктор и пилот: "Военно-промышленный комплекс намеренно обманул нас. Он также отвечает за эти облачные образования за эти манипуляции. Это тайные секретные операции, поэтому в средствах массовой информации об этом тоже ничего не слышно. Я замечаю, что люди теперь чаще смотрят на небо, это очень важно. Я много раз говорил о химтрейлах, и на меня смотрят с недоверием: "О чем ты говоришь?" Затем я отвечаю: «Посмотрите вверх». Как пилот, я всегда смотрю вверх, прежде чем я собираюсь лететь… и я говорю тебе, они очень усердно работают над этим делом».

Марк Маккэндлиш, бывший техник оборонной промышленности: «... и вы смотрите вверх, на солнце, и видите белую дымку, то есть алюминий, который парит в воздухе – и это исходит от самолетов». «НАСА провело исследования с металлизированным топливом. Они поместили топливо непосредственно в оксид алюминия, он имеет два атома алюминия и три атома кислорода. При сгорании кислород высвобождается – это значительно повышает эффективность двигателей. Однако алюминий остается в воздухе" (Эти военные действия впервые практиковались в США в 1995 году, а затем в Европе в 2002 году). Это, в частности, может быть ответом на исследовательскую работу физика атмосферы доктора и профессора Ульрике Ломанн из ETH в Цюрихе, которая обнаружила алюминий в турбинах самолетов».

Ираджа Сивадас член Союза заинтересованных ученых: "Мы находим большое количество алюминия, потому что эти химические трассы включают в себя алюминий, стронций, барий и марганец. Предположительно, алюминий встречается повсюду, но обычно только в связанном виде. Свободного алюминия обычно не бывает. Тем не менее, мы находим огромное количество свободного алюминия в земле. Это вообще не может быть естественным".

Фрэнсис Манглс, Сельскохозяйственный биолог USFS: "Ну что ж, хорошо моим предрекателям. Я внимательно рассмотрел, над чем вы работаете. Вы правы, я сделал те же наблюдения. Хотите услышать цифры? Я изучил дождевую воду и смог обнаружить 13 100 микрограммов алюминия на литр дождевой воды в 2013 году. Обычно значение должно было бы быть 0. 13 100 микрограммов - это довольно много. Значение было 0, в 2000 году оно составляло 100, с 2010 года значение перемещалось в диапазоне тысяч, а в последний раз оно составляло 13 100 микрограммов. В снегу в районе нетронутой горы Шаста, их было 61 000 микрограмм на литр, что в четыре раза больше того, что содержится там, в почве. Откуда, черт возьми, это должно взяться, если оно не может быть из-под земли!?».

Доктор Стивен Дэвис, округ Колумбия« C.T.N.: "Это обрушивается на нас с небес, и это огромная проблема. Потому что это происходит сверху, происходят разные вещи. Это в воздухе, которым мы дышим. Когда мы вдыхаем эти вещества, они очень легко проникают в мозг через нос и проникают туда. Они также проникают в лобную долю. Загрязняющие вещества уже были названы, например, алюминий. Алюминий является наиболее важным веществом из них, потому что он, как основной производитель свободных радикалов, вызывает преждевременный апоптоз, то есть гибель клеток. Клетки мозга становятся преждевременно убиты. Рубцовая ткань, которая впоследствии образует мозг, так называемый амилоид, является частью химической структуры, которая способствует болезни Альцгеймера».

Фолькер Ангрес ЦДФ Экологическая редакция: "Алюминий, удивительно, что он используется повсюду, и что на самом деле находится в самом алюминии, ткани, о которых мы не имеем ни малейшего представления. Химические соединения, о которых никто не знает, как они действуют на людей и окружающую среду. Производство алюминия является одним из самых вредных видов деятельности человечества, сказал Институт World Watch еще 20 лет назад. Высокие затраты энергии и быстрые химические отходы при производстве. Эти факторы широко известны". "Алюминий нейротоксичен".

Доктор Филиппа Дарбре исследователь рака: "Мы обнаружили, что нормальные клетки молочной железы образуют небольшие опухоли при добавлении алюминия. Если алюминий не прилагается, этого не происходит. Похоже, что алюминий может превратить нормальную клетку в раковую клетку». «При этом анализ недавнего образца, проведенного Управлением по охране окружающей среды в Вене, показал, что количество алюминия в 200 раз превышает предельное значение для питьевой воды».

Доктор Хамид Раби Невролог "Я невролог и практикую в течение семи лет. За последние пять лет у меня сильно увеличилось количество пациентов с болезнью Паркинсона и другими неврологические заболеваниями. Их число значительно увеличилось, оно увеличилось почти в четыре раза. Когда вы вдыхаете эти частицы, они проникают в решетчатую кость (кость черепа головного мозга. Он расположен в конце носовой полости к мозгу) и к пазухам, таким образом они попадают в мозг. Как вы уже слышали, наночастицы распыляются, и это чрезвычайно мелкие частицы. Эти наночастицы запускают своего рода автоматическую программу клеток в мозге, и это в конечном итоге приводит к болезни Альцгеймера“.

Доктор Стивен Дэвис, округ Колумбия C.T.N.: "Это проблема номер один, потому что, когда мы говорим о болезни Альцгеймера, мы говорим, что это влияет на пожилых людей. Страшно то, что я дважды отец и трижды дедушка, и наши дети находятся в центре этой драмы. Синдром дефицита внимания и гиперактивности впервые появился в семидесятых годах. Аутизма почти не было, согласно документов того времени только один из 100 000 детей был болен этой болезнью. Сегодня это касается одного из 48 мальчиков. В то время я принадлежал к группе врачей, которые все еще искали алюминий при СДВГ и заболеваниях СДВГ. У всех детей, у которых развились эти аномалии, фиксировали высокое содержание уровня алюминия».



