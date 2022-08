Химтрейлы. Часть 1 Всемирное потепление обман?

Аргументы Недели → Мнение 13+

14 августа 2022, 09:41 Константин Куликов,

В полете самолеты оставляют за собой видимые следы, как результат конденсации водяного пара, выбрасываемого реактивными самолетами в атмосферу. Эти следы затем быстро рассеиваются. Их принято называть конденсационными следами или «контрейл». Однако, в последние несколько лет, все чаще в небе разных стран можно наблюдать удивительно четкие и часто разноцветные следы от пролетевших самолетов. При этом удивление вызывает четкая сетчатая или параллельная структура этих следов, которые остаются в небе на долгое время, постепенно превращаясь в облака.

Из этой серии публикации вы узнаете о том, что химтрейлы реально существуют, являются реальной угрозой человечеству и всему живому, можно ли с этим бороться и как можно себя уберечь.

То, что попадание химических веществ в атмосферу вызывает негативное влияние для здоровья человека это факт. Все это объясняется якобы борьбой с глобальным потеплением и изменением климата. Бесконтрольные эксперименты над природой и окружающей средой нужны явно не для борьбы с изменением климата. И почему никто эту область не контролирует? Итак, химтрейлы…

Как сообщает Википедия. Химиотрассы, или химтрейлы (англ. chemtrails) — теория заговора, согласно которой «оккупационное правительство» тайно распыляет c пассажирских самолётов некие «химикаты». Конспирологи утверждают, что такие самолёты можно узнать по необычным конденсационным следам. По мнению конспирологов, в то время как конденсационные следы исчезают в течение нескольких минут, химиотрассы расширяются, пока не превратятся в перистые облака. Иногда бывает, что самолёты устраивают на небе целую «решётку» — как правило, в ясный день. После пролёта самолётов на земле якобы обнаруживают соли бария и алюминия, полимерные волокна, торий, карбид кремния или различные вещества органического происхождения, а у попавших под химиотрассу якобы ухудшается самочувствие. Сторонники данной «теории заговора» выдвигают следующие версии предназначения химиотрасс: контроль численности населения Земли, создание условий для работы радаров, дальняя радиосвязь, испытание биологического оружия.

Истоки данного понятия связаны с операцией «Попай» (Operation Popeye), в рамках которой Соединённые Штаты засевали облака над Вьетнамом, Камбоджей и Лаосом в 1967—1972 годах. Запрет на использование технологий модификации погоды в военных целях сейчас действует в рамках Конвенции о запрещении военного или любого иного враждебного использования средств воздействия на природную среду (ENMOD). Эту конвенцию, разработанную по инициативе СССР, ратифицировали, в частности, США, Россия и Китай.

2 октября 2001 года Конгрессом США был принят акт H.R. 2977, в котором впервые упоминается термин «химтрейлы» (chemtrails), в рамках классификации экзотических систем вооружения. В этой же категории воздействия упоминаются электронные, психотронные или информационные виды оружия; высотные сверхнизкочастотные системы вооружения; плазменное, электромагнитное, звуковое или сверхзвуковое оружие; системы лазерного оружия; стратегическое, военное, тактическое или внеземное оружие; химические, биологические, экологические, климатическое или тектоническое оружие. Из этого акта очевидно, что химтрейлы относятся к оружию массового поражения. Так же в этом акте разъясняется что включает в себя термин «экзотические системы вооружений», он включает в себя оружие, предназначенное для нанесения ущерба космическим или природным экосистемам (таким как ионосфера и верхние слои атмосферы) или климатическим, погодным и тектоническим системам с целью нанесения ущерба или разрушения целевому населению или региону на земле или в космосе.

Теперь, когда в официальном документе введен термин «химтрейлы» (chemtrails), мы понимаем, что факт существования химтрейлов является официальным подтверждением его существования, и отрицать факт их существования будет как минимум заблуждением, а как максимум наглой ложью в корыстных целях.

Обман с программой по изменению климата и химтрейлы.

Данные, полученные из ледяных кернов, показывают, что средняя температура Земли сейчас повышается больше, чем за восемьсот тысяч лет. Ученые говорят, что это в значительной степени результат деятельности человека за последние 150 лет, такой как сжигание ископаемого топлива и вырубка лесов. Эти действия резко увеличили количество удерживающих тепло парниковых газов, прежде всего углекислого газа, в атмосфере, что привело к потеплению планеты.

Геоинженерия - это искусственное воздействие на климат с целью его изменения. Одно из направлений геоинженерии занимается изменением климата с помощью атмосферных аэрозолей.

Открытым документом, в котором говорится о применении атмосферных аэрозолей, является патент США №5003186 «Стратосферный посев Вельсбаха».

Цель, указанная в патенте - это борьба с «глобальным потеплением». Авторы предлагают в стратосфере, вокруг нашей планеты, создать отражающий солнечные лучи слой с помощью распыленных наночастиц металлов. По мнению ученых, это снизит нагрев планеты солнцем.

Но много тех (а с изучением темы их количество только растёт), кто считает, что это просто прикрытие, введение общественности в заблуждение относительно реальных целей атмосферных распылений.

Совет по международным отношениям (CFR) - частная американская организация в сфере международных связей, куда входит самая богатая элита США (высокопоставленные сотрудники банков, производственных, торговых и финансовых компаний, высокопоставленные государственные чиновники, юристы и т.д.), основанная Дэвидом Рокфеллером. В сути, это истинное правительство США (исследование показало, что из 502 правительственных чиновников, опрошенных с 1945 по 1972 год, более половины были членами Совета. Во время администрации Эйзенхауэра 40 % высших должностных лиц внешней политики США были членами СМО (сам Эйзенхауэр был членом Совета); при Трумэне 42 % высших должностей были заполнены членами Совета. Во время администрации Кеннеди это число выросло до 51 %, и достигло максимума в 57 % при администрации Джонсона). Раз в два месяца выпускает журнал «Foreign Affairs» в этом журнале довольно часто выходят публикации связанные с изменением климата, там продвигается идея существования глобального потепления, и в связи с этим снижение количества углекислого газа. Климатические изменения рассматриваются под удобным «углом», к примеру, австралийские пожары в 2019 и 2020 годах происходят из-за глобального потепления (а почему бы не рассмотреть вариант изменения климата в связи с гибелью деревьев и животных. В результате пожаров сгорело около 18 миллионов гектаров лесов (180 000 км²), количество погибших животных разнятся от 400 млн до 1,25 млрд особей. Сюда же можно вспомнить и другие крупные пожары. Лесные пожары в Якутии. По оценкам Green Peace, общая площадь лесных пожаров в Якутии с начала нынешнего года составила 3,5 млн гектаров. Или что, кто-то всерьёз думает что на экологии планеты это не сказывается, когда сгорают леса территориями с целые страны? Может климат меняется из-за того что общество так наплевательски относится к природе?). Хотя версий произошедшим пожарам довольно много, и глобальное потепление вовсе не главенствует. Как сообщает Викепедия: главными непосредственными причинами пожара стали рекордные жара и засуха, частые удары молний во время гроз в регионе, положительный диполь Индийского океана, непреднамеренные и преднамеренные поджоги (в Якутии так же упоминаются поджоги, совпадение?), а также глобальное потепление и другие причины.

Так же журнал «Foreign Affairs» пропагандирует сброс тяжёлых металлов в атмосферу для якобы борьбы с глобальным потеплением.

Совет по международным отношениям проводит вебинары и создаёт отчеты (например, «Отражение солнечного света для снижения климатических рисков»), где пропагандируется распыление химикатов в стратосфере и сокращение углекислого газа.

В 1996-м Военно-воздушные силы США выпускает исследовательскую работу «Weather as a Force Multiplier: Owning the Weather in 2025» (Климат как фактор силы: Погода в 2025 году), в которой вводит термин «химтрейл» и рассказывает о климатическом оружии США. С тех пор в Соединенных Штатах появляется и растет движение сторонников идеи о распылении загадочных химических веществ с самолетов.

Вначале наблюдаемый феномен объяснялся составом самолетного топлива. Потом неожиданно правительство США призналось, что атмосфера подвергалась обработке с целью борьбы с глобальным отеплением, решить проблему с озоновой дырой и т.д. Геоинженеры не отрицают явления «химтрейлов» в Болгарии. И на вопросы общественности отвечают, что целью распыления является создание в атмосфере из специально распыленных частиц защитного экрана от солнечных лучей и предотвращение глобального потепления. Известный болгарский психолог Еленко Ангелов: «В них содержится наноалюминий, барий, стронций и другие вещества, о которых можем только догадываться. Отправляли запросы в разные ведомства, и действительно из Министерства транспорта и Минобороны нам ответили, что речь идет о натовских коридорах, о натовских самолетах, но с глупым объяснением, что след - это обыкновенный конденсат. Подобные практики могут иметь самые разные применения: от контроля климата до вызывания землетрясений, блокировки различных сигналов, контроля над сознанием, - продолжает Еленко. – Мне, как психологу, хорошо известно, каким образом частоты могут влиять на людей, вызывая апатию или агрессию. Это военная разработка, которая, между прочим, не является тайной». Проблема уже обсуждалась по частному национальному телеканалу BTV, и он лично принимал в ней участие. Это была передача «Ищейки». «Тогда мы сделали замеры в Борисовом парке в центре Софии, - вспоминал Еленко. - Было доказано наличие бария, стронция и алюминия, которые, по предположениям, входят в состав «химтрейлов».

Вице-адмирал ВМС Уильям Ф. Раборн заявил, что военные могут контролировать температуру, туман, дождь, штормы и айсберги в качестве оружия для войны. Статья от 13 июня 2000 года.

Утверждается, что 6 сентября 2007 года на конференции ООН по изменению климата прозвучало выступление президента организации «Agriculture Defense Coalition» Розалинды Питерсон (Rosalind Peterson) на тему «Борьба с изменением климата: лучшая практика землепользования». В выступлении, в частности, говорилось о том что химикаты, распыляемые реактивными самолётами правительства США и частных корпораций с целью изменения климата, оказывают гибельное влияние на сельское хозяйство, а также на здоровье лесных насаждений и, следовательно, на людей. Существует видеозапись данного выступления, однако запись в протоколе ООН, на которую ссылаются источники, отсутствует на официальном сайте.

С целью блокировки солнечной радиации в ионосферу выбрасываются тонны тяжёлых металлов, что не только делает водные источники и моря ядовитыми, но также препятствует необходимому для жизни растений фотосинтезу. Деревья засыхают по всему миру в основном не потому, что не хватает воды, а потому что повышенный уровень алюминия в воде и воздухе не даёт им возможности всасывать из почвы необходимые вещества. Из-за блокировки солнечных лучей повышается сырость, а вместе с ней умножаются паразитические грибы, фунгус, плесень и вирусы. Озоновый слой уменьшается. Никто не может даже представить последствия подобного вторжения в природный баланс.

Она призвала к созданию в ООН официального органа по контролированию проведения подобных экспериментов над природой. (запись на английском, но на Ютубе можно включить русский перевод английских субтитров кнопкой справа).

В 2008 и 2010 годах под руководством академика Юрия Израэля были осуществлены эксперименты по рассеиванию в стратосфере на площади 200 км² сульфатных аэрозолей в качестве дешёвого и эффективного способа борьбы с глобальным потеплением. Для снижения глобальной температуры на 1-2 градуса и смягчения воздействия глобального потепления достаточно распылить в атмосфере от 1 до 5 миллионов тонн аэрозольных частиц, заявил академик Юрий Израэль, директор Института глобального климата и экологии Росгидромета и РАН.

На официальном сайте ЦРУ 29 июня 2016 года была опубликована речь директора ЦРУ Джона Оуэна Бреннона, который возглавлял это ведомство до 2017 года. В данном документе он официально признает то, что в геоинженерии существует метод засеивания стратосферы частицами, которые реально используются в борьбе с глобальным потеплением: «…Другим примером является ряд технологий, часто называемых геоинженерией, которые потенциально могут помочь обратить вспять последствия глобального изменения климата. Мое личное внимание привлекла инъекция стратосферного аэрозоля, или SAI, метод засеивания стратосферы частицами, которые могут помочь отражать солнечное тепло, почти так же, как это делают вулканические извержения. Программа SAI могла бы ограничить глобальное повышение температуры, снизив некоторые риски, связанные с повышением температуры, и предоставив мировой экономике дополнительное время для перехода от ископаемого топлива. Этот процесс также относительно недорог: по оценкам Национального исследовательского совета, полностью развернутая программа SAI будет стоить около 10 миллиардов долларов в год. Каким бы многообещающим это ни было, продвижение SAI поставит перед нашим правительством и международным сообществом ряд проблем. С технической стороны сокращение выбросов парниковых газов все же должно сопровождаться SAI для устранения других последствий изменения климата, таких как закисление океана, потому что SAI само по себе не удалит парниковые газы из атмосферы. С геополитической точки зрения, способность технологии изменять погодные условия и приносить пользу одним регионам за счет других может вызвать резкое сопротивление со стороны некоторых стран. Другие могут воспользоваться преимуществами SAI и отказаться от своих обязательств по сокращению выбросов углекислого газа. И, как и в случае с другими прорывными технологиями, отсутствуют глобальные нормы и стандарты, которыми можно было бы руководствоваться при развертывании и внедрении SAI». В настоящий момент страница с этой речью удалена, но как говорится «интернет помнит всё», и с этой речью можно ознакомится в архиве.

2018 год, первый эксперимент по затемнению солнца проверит способ охлаждения Земли. Исследователи планируют распылять частицы, отражающие солнечный свет, в стратосферу, что в конечном итоге может быть использовано для быстрого снижения температуры планеты.

Апрель 2022 год, исследование почетного профессора не нашло “никаких доказательств климатического кризиса. В своем ежегодном отчете о состоянии климата Оле Хамлум, почетный профессор Университета Осло, рассмотрел подробные закономерности изменения температуры в атмосфере и океанах, а также тенденции климатических воздействий. Многие из них не показывают каких-либо существенных тенденций и предполагают, что задействованы плохо изученные естественные циклы. И хотя в отчете отмечается незначительное потепление, нет никаких свидетельств резких изменений, таких как стабильный снежный покров, восстановление уровня морского льда и отсутствие изменений в штормовой активности. Профессор Хамлум сказал: «Год назад я предупреждал, что использование компьютерного моделирования и незрелой науки для выдвижения экстраординарных заявлений сопряжено с большим риском. Эмпирические наблюдения, которые я рассмотрел, показывают очень мягкое потепление и никаких признаков климатического кризиса».

Директор GWPF д-р Бенни Пейзер сказал: «Удивительно, что кто-то думает, что существует климатический кризис. Год за годом наша ежегодная оценка климатических тенденций свидетельствует о том, как мало изменилось за последние 30 лет. Обычный климатический алармизм в основном обусловлен компьютерным моделированием ученых, а не данными наблюдений».

Уместно тут вспомнить и о «Климатгейт» (от англ. Climategate, назван по аналогии с Уотергейт) — скандал, связанный с утечкой архива с электронной перепиской, файлами данных и программами их обработки из отделения климатологии британского университета Восточной Англии. В ноябре 2009 года неизвестные лица распространили через интернет архивный файл, который содержал информацию, похищенную из отделения климатологии (Climatic Research Unit[en], CRU) университета Восточной Англии. Этот отдел является одним из трёх основных поставщиков климатических данных для Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК, англ. IPCC) при ООН. Содержание архива дало возможность критикам теории антропогенного глобального потепления (АГП) утверждать, что, как они и говорили ранее, климатологи-сторонники теории АГП: скрывают информацию о климате от противников теории; удаляют файлы и переписку, лишь бы не раскрывать их в соответствии с законами о свободе информации; искажают результаты наблюдений с тем, чтобы подтвердить глобальное потепление; препятствуют публикации научных трудов, не согласных с их взглядами.

Сюда же глобальные данные о температуре поверхности. Статья доктора Джеймса Уоллеса и других за 2017 год, в которой подробно рассказывается о том, как за последние несколько десятилетий “НАСА и NOAA фабриковали данные о температуре, чтобы доказать, что повышение уровня СО2 привело к самому жаркому году за всю историю наблюдений”.

Важно отметить, что межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) не может предоставить надежных научных доказательств, которые “контролируются правительством и публикуют только результаты, продиктованные правительством”. Правило МГЭИК в котором говорится, что все резюме для политиков утверждаются правительствами. В сути, эти сводки являются “просто мнением правительства”.

В докладе Организации Объединенных Наций, говорится, что в ближайшие годы уставший от стихийных бедствий земной шар пострадает сильнее от еще большего числа катастроф, сталкивающихся во взаимосвязанном мире. По словам авторов доклада, изменение климата оказывает огромное влияние на число стихийных бедствий. Если нынешние тенденции сохранятся, мир перейдет от примерно 400 бедствий в год в 2015 году к примерно 560 катастрофам в год к 2030 году, говорится в научном отчете Управления ООН по снижению риска бедствий. Для сравнения, с 1970 по 2000 год в мире ежегодно происходило от 90 до 100 стихийных бедствий среднего и крупного масштаба, говорится в докладе.

Доклад ООН, явно вводит в заблуждение. Ниже приведена ключевая диаграмма из пресс-релиза ООН, в которой сообщается: «Если нынешние тенденции сохранятся, число бедствий в год во всем мире может увеличиться примерно с 400 в 2015 году до 560 в год к 2030 году — прогнозируемый рост на 40% в течение срока действия Сендайской рамочной программы».

Они утверждают, что тенденция к росту с 1970-х годов, когда почти не было никаких катастроф! В действительности, таблица из фактического отчета дает понять, что число бедствий на самом деле сокращается с 2000 года, что делает ложным прогнозируемый рост на 40% к 2030 году:



Кроме того, эти данные взяты из Международной базы данных о стихийных бедствиях EM-DAT. Они начали публиковать данные только в 1998 году, а в 2004 году предупредили, что более ранние данные были неполными (как пример, отсутствие в базе наводнения в дельте Красной реки во Вьетнаме, в результате которого в 1971 году погибло около 100 000 человек).

2020 год может считаться первым официальным годом геоинженерии. Впервые правительство США одобрило финансирование для исследования этого противоречивого подхода к изменению планетарной динамики для борьбы с изменением климата. Всего на проекты из республиканского бюджета поступит 1,25 миллиарда евро.

Финансирование деятельности по борьбе с изменением климата. Согласно данным Всемирного банка за октябрь 2019 года, на протяжении следующих 15 лет во всем мире придется произвести значительные инвестиции в инфраструктуру – около 90 трлн долл. США к 2030 году.

Куда следовало бы направить? Не лучше ли направить это финансирование в экологию? Постоянные пожары с выгоранием огромного количества деревьев, что явно отражается на экологии земли. Постоянно запускаемые ракеты для изменения климата и погодных условий, спутники и т.п., оставляют после себя множество вредных веществ. Изменение окружающей среды является неконтролируемым и непредсказуемым с неясным будущем экологических и климатических последствий.

Утверждения о всемирном потеплении как минимум весьма спорны, а как максимум те самые распыления и являются следствием изменения климата.

В Рамочной конвенции ООН об изменении климата записано, что надо снизить содержания парниковых газов до уровня, не превышающего опасности антропогенного воздействия на климатическую систему. Но где эта граница? Никто не знает. А значит, ее можно "назначить" любой.

23 сентября 2019 года в секретариат Организации Объединенных Наций поступила петиция об ошибочности борьбы с изменением климата и отсутствии критического положения в этой сфере. Подписи под ней поставили свыше 700 ученых со всего мира.

В рамках проекта «Петиция о глобальном потеплении» 31 487 американских ученых, в том числе 9 029 докторов наук, подписали петицию, в которой сообщается: «Нет убедительных научных доказательств того, что антропогенный выброс углекислого газа, метана или других парниковых газов вызывает или вызовет в обозримом будущем катастрофический нагрев атмосферы Земли и нарушение климата Земли. Более того, имеются убедительные научные доказательства того, что увеличение содержания углекислого газа в атмосфере оказывает благотворное влияние на естественную растительную и животную среду Земли».

Не удивительно, что такая петиция подверглась нападкам и разоблачениям, однако даже её противники признают, что сторонники петиции включают ядро из примерно 200 исследователей климата.

Вместе с петицией распространяется письмо президента Национальной академии наук США Фредерика Зейтца. Письмо предупреждает о недостатках науки в отношении двуокиси углерода. Углекислый газ — это, по сути, чудодейственная молекула жизни, а не опасный загрязнитель, который нужно искоренять из атмосферы. Его письмо также проливает свет на опасность вступления США в глобальные договоры, которые будут нормировать энергию и конфисковать богатство нации. В 2016 году НАСА сделало заключение, что увеличивающийся уровень CO2 в атмосфере способствует "озеленению" Земли. Геофизик, профессор Гаагского университета Гуус Беркхоут: «CO2 - это не газ-загрязнитель, он имеет жизненно важное значение для деревьев и растений и, следовательно, для всей жизни на Земле. В Нидерландах владельцы парников даже платят за баллоны с СО2, чтобы быстрее выращивать свою сельхозпродукцию. Сокращение выбросов СО2 будет стоить триллионы долларов, но ожидается, что эта программа окажет самое минимальное влияние на температуру Земли. И уж, конечно, негативным будет влияние на "озеленение" Земли. Как я сказал ранее, борьба с углекислым газом сделает благополучные страны бедными, а бедные - еще более бедными».

Тут можно вспомнить и об открытом письме к AMNH «не поддаваться давлению» (в январе 2018 года более 200 ученых поддержали открытое письмо с призывом к Американскому музею естественной истории (AMNH) удалить отрицателя изменения климата Ребекку Мерсер из своего правления и «прекратить связи с антинаучными пропагандистами и спонсорами дезинформации о климатологии». Подробнее тут). В письме упоминается: «Земля много раз поддерживала жизнь в изобилии в геологическом прошлом, когда уровень углекислого газа в атмосфере был намного выше. Вполне вероятно, что будущие поколения выиграют от обогащения атмосферы Земли большим количеством углекислого газа».

В общем, и с углекислым газом утверждение о том, что он вредит планете и надо всех от него спасать, весьма спорно. Однако «не понятно», почему выводы одних принимают и распыляют всякую дрянь над нашими головами (в отсутствие контроля, нормативов, практических исследований с ясностью последствий и т.д.), а выводы других (с практическими исследованиями вреда, нецелесообразности, надуманности и т.п.) которые призывают этого не делать, просто игнорируются? Вопрос явно риторический…

