Геоинженерия и модификация погоды, существует ли климатическое оружие в США?

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9 марта 2022, 15:44 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: pixabay.com

Одним из опаснейших видов современной науки является геоинженерия с её методами изменения окружающей среды. Экстремальные погодные условия затронули всю планету в 2021 году, и эксперты говорят, что причины должны быть исследованы должным образом, так как их нельзя просто отнести к так называемому «изменению климата», пишет издание «Natural news».

Фактически, следует понимать, что передовые и сложные методы модификации окружающей среды (ENMOD) полностью функционируют.

Отчеты показывают, что методы ENMOD применяются американскими военными уже более полувека. Математик Джон фон Нейман в сотрудничестве с Министерством обороны начал свои исследования относительно изменения погоды еще в конце 1940-х годов, в разгар холодной войны.

Во время войны во Вьетнаме методы засева облаков уже использовались, начиная с 1967 года в рамках проекта Popeye, целью которого было продление сезона муссонов и блокирование вражеских маршрутов снабжения вдоль тропы Хо Ши Мина.

Военные также разработали возможности, которые позволили им выборочно изменять погодные условия. Эта технология совершенствуется в рамках Программы высокочастотных активных авроральных исследований (HAARP). HAARP является оружием массового уничтожения, которое действует из внешней атмосферы и способно дестабилизировать сельскохозяйственные и экологические системы во всем мире.

Согласно документу ВВС США AF 2025 Final Report, модификация погоды предложит бойцу «широкий спектр возможных вариантов поражения или принуждения противника». Эти возможности также распространяются на возникновение наводнений, ураганов, засух и землетрясений.

В документе далее говорится: «Изменение погоды станет частью внутренней и международной безопасности и может быть сделано в одностороннем порядке... Он может иметь наступательное и оборонительное применение и даже использоваться в целях сдерживания. Способность генерировать осадки, туман и штормы на Земле или изменять космическую погоду... и производство искусственной погоды являются частью интегрированного набора военных технологий».

Официально Конвенция о запрещении военного или любого другого враждебного использования методов изменения окружающей среды, была открыта для подписания 18 мая 1977 года в Женеве и вступила в силу 5 октября 1978 года. Тем не менее, экологическая война остается угрозой.

Ураганы, опустошившие Гондурас, и наводнения, которые почти уничтожили Бангладеш в течение прошлого года, послужили мрачным напоминанием о произвольной силе погоды. Использование погоды в качестве средства ведения войны когда-то казалось немыслимым, гротескной вариацией химической и биологической войны. Но «погодная война» уже велась.

В 1990-х годах Саддам Хусейн (Ирак не подписал Договор) использовал экологическую войну против своего собственного народа, болотных арабов, пишет «Сarnegie Сouncil».

Болотные жители, часто называемые болотными арабами или «ма'дан», представляют собой коренную группу из примерно 500 000 человек, которые населяли южные болота Ирака в течение тысяч лет. Их средства к существованию, культура и образ жизни всегда зависели от водно-болотной экосистемы Месопотамии, расположенной между реками Тигр и Евфрат. Даже в 1970-х годах регион был домом для узнаваемой и устойчивой культуры, основанной на дарах болот, включая медленно текущую мелководье, обширные пласты высокого тростника и обильную рыбу, дичь и перелетных птиц.

Иракское правительство развязало преднамеренную стратегию агрессии, направленную на искоренение и уничтожение жителей болот и любых непокорных шиитов, ищущих убежища среди них после восстания шиитов против иракского режима.

Правительство предприняло два вида инженерных атак — плотину и осушение — против уникальной гидрологии региона. Новые искусственные плотины и дамбы препятствовали потоку воды из бесчисленных притоков Тигра и Евфрата, которые обычно поливали и питали болота. В результате болота быстро начали высыхать, рыба и тростниковые заросли стали отмирать, а люди и их скот стали страдать от жажды. Правительство также раскопало большие стоки или каналы по всему региону, замыкая реки, чтобы они текли прямо в персидский залив.

Международное сообщество сейчас пытается восстановить остатки болотной месности и потерянного народа с его культурой и образом жизни.

В январе 1974 года бывший министр обороны Мелвин Лэрд признал, что, несмотря на прошлые опровержения, Соединенные Штаты фактически изменили погоду во Вьетнаме во время своего активного участия в войне там. В период с 1967 по 1972 год 21,6 миллиона долларов было потрачено на засев облаков, чтобы вызвать дожди, наводнения и оползни, чтобы перекрыть тропу Хо Ши Мина. По оценкам Пентагона, в некоторых случаях количество осадков было на 30 процентов выше среднего.

США являются мировым лидером в исследованиях модификации погоды.

Опасности оружия такого рода очевидны, например, создание приливных волн подводными взрывами или создание акустических полей на море для борьбы с флотами; инфразвук, с частотой ниже человеческого слуха, может вызвать психическое расстройство и многое другое.

Изменение окружающей среды является неконтролируемым и непредсказуемым с неясным будущем экологических и климатических последствий.

Модификация окружающей среды как средство ведения войны — это область, в которой действует теория домино. Это простой шаг от засева облаков и гербицидов к более тонким и калечащим методам.

Бывший сотрудник Bechtel Power Corporation, Уигингтон имеет опыт работы в области солнечной энергетики и был лицензированным подрядчиком в Калифорнии и Аризоне. Он посвятил последние 20 лет своей жизни постоянным исследованиям по вопросам тайных глобальных климатических инженерных операций, а также выявлению и прекращению их.

«Чем больший ущерб климатическая инженерия наносит климату и системам жизнеобеспечения планеты, тем больше они удваивают эти операции», - сказал он.

Уигингтон отметил, что каждый аспект этих программ связан с властью и контролем. И на данный момент, по его мнению, речь также идет о прореживании населения.

«В этих операциях есть много слоев. Ионизация атмосферы используется, чтобы сделать ее более электропроводящей для связи за горизонтом - для атаки и защиты ЭМИ», - сказал Уигингтон. «У нас есть погода как оружие, оружие, с помощью которого население совершенно не знает, что это происходит».

Некоторые специалисты считают, что вулкан на Тонге взорвался в результате применения геофизического оружия.

14 января 2022 года, извержение стало, по утверждениям геологов, одним из самых крупных. Столб пепла поднялся на высоту 20 километров и вышел за пределы тропосферы — впервые ударную волну можно наблюдать из космоса.

Извержение вулкана в архипелаге Тонга почти в тысячу раз превысило мощность атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму. Эксперт NASA Джим Гарвин заявил, что, по предварительной оценке, количество энергии, высвободившейся при извержении, достигло от 4 до 18 мегатонн в тротиловом эквиваленте.

Что же на самом деле стало причиной извержения подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, который вызвал волны цунами, распространившиеся на десятки тысяч километров?

Что-то ослабило твердую породу в основании и вызвало частичное обрушение северного края кальдеры. Издание «Natural news» указывает на то, что извержение вулкана Тонга вызвало таинственную, загадочную концентрическую рябь в атмосфере Земли. Спутниковые снимки показывают необычную картину гравитационных волн, которая ранее не наблюдалось с извержениями вулканов. Может быть какой-то вид оружия был задействован для того, чтобы спровоцировать это извержение?

По словам учёных из NASA извержение покрыло всё Королевство Тонга слоем токсичного пепла, отравило питьевую воду и уничтожило урожай.