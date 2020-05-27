Что делать с коррупцией в России

Аргументы Недели → Мнение 13+

27 мая 2020, 12:40 [ «Аргументы Недели», Николай СМИРОНОВ, Чита ]

фото: соцсети

Тема борьбы с коррупцией в нашей стране становится все актуальнее. Основные причины – снижение уровня жизни и страх перед возвратом в бедные 90-е. Многие граждане считают, что работа в данном направлении идет недостаточно эффективно. Давайте разбираться.

В те самые 90-е я работал в милиции. Хочу привести один пример. Так получилось, что в один из годов у нас практически не оказалось раскрытых преступлений среди несовершеннолетних, а на следующий год наоборот - был раскрыт ряд серьёзных квартирных краж. Соответственно, согласно статистике, наблюдался рост преступлений среди несовершеннолетних. Хотя на самом деле ничего не изменилось, они как в прошлом году воровали, так и в этом. Эта ситуация несколько похожа на сегодняшнюю борьбу с коррупцией. Через средства массовой информации граждане узнают об участившихся задержаниях высокопоставленных чиновников, что создаёт ложное впечатление о том, что в стране чудовищно вырос уровень коррупции. Однако на деле это не так - он и 10, и 15 лет назад был ничуть не ниже, просто выявляли и раскрывали таких преступлений значительно меньше.

Борьба с коррупцией идет, но нам хотелось бы, чтобы она была более эффективной. Сейчас, во всемирной сети, присутствует огромное количество критиков власти, и кажется, что вот они-то точно уж знают, как надо работать. Но, на самом деле, критиковать не очень сложно, - выглянул в окно, увидел мусор на улицах - всё власть не справляется. А кто-нибудь пробовал предложить какие-то конкретные шаги, допустим, чтобы сделать город чистым? Это же сложнее, тут надо внедряться в саму проблему, что-то самому придумывать. А давайте попробуем. Проведем такой социальный эксперимент - предложим власти, обществу, ряд конкретных решений по борьбе с коррупцией и посмотрим, какова на это будет реакция.

За основу возьмем тему хищений при производстве строительных работ, выполняемых государственными организациями, но не будем ограничиваться только строительством, а по возможности посмотрим на проблему несколько шире.

По сегодняшним оценкам, только при строительстве космодрома «Восточный» было похищено порядка 11 млрд. рублей или каждый десятый выделенный рубль. Необходимо отметить, что в подобных махинациях задействовано большое количество людей, это и экономисты, и юристы, и работники отделов МТО, при этом (!) далеко не все из них включены в долю при дележе украденного. Кроме того, подобные масштабные аферы реализуются достаточно долго, поскольку требуют составления договоров, формирования фиктивной отчётности, перечисления и освоения средств. Отсюда очень четкий и лаконичный вывод - не заметить эти преступления на стадии подготовки и осуществления невозможно! И наша сегодняшняя задача - выявить ключевые признаки, позволяющие своевременно заметить совершаемые хищения и вовремя их предотвратить.

Итак, допустим, создан проект. В соответствии с ним готовится смета и на основании сметы перечисляются деньги. После того как часть денег будет похищена, расхитителям необходимо как-то закрыть возникшую финансовую дыру - достроить то объект всё же надо.

Есть три способа. Первый - это снизить или заморозить оплату работникам. На строительстве «Восточного» пошли по этому пути, и дошло до открытого обращения рабочих к первому лицу страны. Впоследствии оказалось, что государство то выделило необходимые средства, но до рядовых тружеников они не дошли. Впрочем, невыплата заработной платы, это уже крайность. Гораздо чаще встречаются другие схемы. Оплата работников может состоять из скромной заработной платы и премии, но, в связи с отсутствием денег, премия будет сокращена или вовсе выплачиваться не будет. Может быть переход по различным надуманным причинам с вахтовой оплаты труда на ненормированную. Разница в том, что при вахтовом методе оплата идет как за работу в вахту, так и в межвахтовый период, а при ненормированном рабочем дне только за проработанные часы. Также, возможен вариант максимального сокращения штатов. В данном случае, высвободившаяся нагрузка ложится на плечи оставшихся работников. Это заметно по труженикам интеллектуальной сферы, когда они вдруг перестают справляться со своими обязанностями, и вынуждены работать по вечерам и по выходным.

Второй способ – это снижение объёма и качества работ. Условно говоря, нужно копать котлован глубиной три метра, а его выкопают на два 2, в результате экономия на ресурсах, на топливе, трудоднях и т.п.

Третий способ - задействовать какой-либо «бесплатный» ресурс. К примеру, на месте старой дороги решили построить новую. Когда строится дорога, сначала роется котлован, в который засыпается песок, щебень в определенных пропорциях. Но так как дорога-то фактически была, под ней находится какое-то количество старого щебеня и песка. По-хорошему, если этот материал подходит для дальнейшего строительства, он должен быть поставлен на приход и использован. Если нет – то эта куча песка и щебня должна, где-то быть. А вот если этих материалов нет ни в бухотчетности, и они не складированы где-нибудь в сторонке, значит, они негласно использованы в строительстве, и ими могли покрыть уже имеющуюся недостачу.

Проблемы с зарплатами, снижение объема и качества работ, а также исчезновение «бесплатного ресурса» - это маркеры говорящие, о том, что имеются признаки маскируемого хищения. Кроме того, второй и третий пункты могут быть использованы как самостоятельные способы хищения. Допустим, «расписались» за поступление 100 тыс. тонн щебня, а фактически поступило 70 тыс. Соответственно, при этом, снизили глубину котлована и засыпали щебня чуть меньше. После того как будет положен асфальт, станет незаметно. Потом, конечно, придётся ремонтировать дорогу чуть чаще, но это будет потом. Либо взяли «бесплатный» ресурс и провели его как поставку от ООО «Рога и копыта». Карманная ООО-шка при этом ничего не делает, а лишь создает видимость своего присутствия, государство же (т.е. мы с вами) при этом заплатит дважды, первый раз за реальное проведение работ, второй «Рогам и копытам» в качестве подарка.

Далее, на этих и других примерах, поговорим о совершенствовании системы мер противодействия хищениям бюджетных средств. Затронем тему, почему принцип «моя хата с краю» бьёт по нашему же карману. Посмотрим, какие властные структуры с этими задачами справляются эффективнее.