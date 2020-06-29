Что делать с коррупцией в России. Часть 6

Аргументы Недели → Мнение 13+

29 июня 2020, 16:14 [ «Аргументы Недели», Николай Смиронов ]

Фото: соцсети

Сегодня мы продолжим разговор о совершенствовании системы мер, направленных на защиту бюджетных средств.

Еще десять лет назад экономическая ситуация в стране была более благоприятной, и даже если кто-то и набивал себе карманы государственными деньгами, это было не так заметно. Рядовые граждане жили не так уж плохо, у большинства были машины, квартиры, возможность ездить на отдых за рубеж. Сейчас положение в стране совсем иное, правительство изыскивает всевозможные пути пополнения казны, и это чувствует на себе каждый из нас, а значит совершенно неприемлемо то, что деньги, которые достались нам с таким трудом, будут по-прежнему наполнять карман тех, кто жирует за наш счёт.

Конечно, государство борется с коррупцией, и в этом противодействии принимают участие не только профильные ведомства, но и другие органы, организации и даже отдельные лица, способные, каждый на своём месте, повлиять на создавшуюся ситуацию. Вот о них мы сейчас и поговорим.

Первый вопрос касается рядовых работников. Многие из них видят, что происходит, и, возможно, даже возмущены, но живут по принципу «моя хата с краю». Нет, не с краю, поскольку появившиеся в результате финансовые дыры проще всего залатать за счёт снижения Вашей же собственной заработной платы. Что делать? Экономические преступления доказываются при помощи документов. Необходимо найти копии, либо понять, где эти документы находятся, потом описать факт хищения, его механизм, и какими доказательствами это подтверждается. Если Вам трудно, найдите с кем посоветоваться, сейчас много бесплатных юридических консультаций. Далее, отправьте свое письмо в соответствующую инстанцию. Если Вы стали очевидцем серьёзных хищений, то можете отправить свое письмо прямо в администрацию Президента РФ, причём, паспортные данные там никто проверять не будет, но если они вдруг не совпадут с оригиналом, то Вы лишитесь возможности получать ответы и обжаловать решения, а далее решать Вам. Обращение на имя Президента РФ - это достаточно серьезный ресурс, отмахнуться от такого письма исполнителям на местах просто так не получится, хотя все же имеются способы, позволяющие это сделать, о чём мы тоже поговорим чуть позже.

Теперь коснёмся организации служб собственной безопасности, а также использования сотрудников оперативных организаций, выступающих в этом качестве, и сторонних организаций, наделённых функциями контроля. Конечно, работа в данном направлении ведется активно. Сейчас даже имеют место случаи, когда сотрудники оперативных подразделений вводятся в управленческий состав важных для государства организаций. Не знаю, какие конкретно перед ними стоят задачи, но вот что им необходимо сделать, чтобы точно получить результат, сейчас мы об этом поговорим.

Самое главное правило: необходимо быть на объекте строительства и понимать происходящие там процессы. Удаленный оперативный контроль из рабочих кабинетов - это абсолютно бестолковое мероприятие, которое всегда заканчивается бодрыми докладами о том, что все в порядке, и выявлением, но уже спустя годы, фактов огромных хищений.

Сотрудник СБ (назовём его так) должен посетить общую планёрку и послушать какая работа запланирована на следующий день. Потом ему нужно посмотреть, как запланированное выполняется на самом деле, и далее, проконтролировать, каким образом все оформляется. Ему необходимо выстроить в одну чёткую линию - заключённый договор, запланированные мероприятия, реально проведённую работу и то, как она была оформлена. О возможном варианте хищения путем фиктивной поставки и способе его выявления мы говорили в предыдущих статьях.

Но вся эта технология будет работать только в том случае, если у проверяющего лица будет допуск ко всем системам учёта и контроля (программа весового контроля, СМРТ («ГЛОНАСС» оборудование), УАТ (Управление Автотранспортом), видеонаблюдение и прочее), и он сам умеет ими пользоваться. Без этого пункта ничего не сработает. Кто-то может возразить, мол, есть соответствующие специалисты, которых можно попросить показать нужную информацию. Нет, для понимания ситуации сотруднику СБ через чужое плечо, особенно когда человек занят своей работой, это сделать точно не получится. Зато наличие под рукой всех систем учета и контроля принесёт один хороший бонус - появится возможность контролировать ряд процессов, не вставая из-за стола с компьютером.

Еще одна важная точка контроля – это работа с кадрами.

В данном случае, есть три самых распространённых способа хищения. Первый – это завышение фактической численности работников и фонда оплаты труда, с дальнейшим внесением в отчётную документацию не соответствующих действительности сведений о трудоёмкости работ. Допустим, необходимо было выполнить очистку территории от снега, для этого якобы наняли 20 работников, а фактически, поскольку зима оказалась недостаточно снежной, справились лишь двумя, соответственно государству предъявили акт выполненных работ с завышенным объёмом и получили за это большее вознаграждение.

Второй – это также трудоустройство мёртвых душ, но уже с целью получения их заработной платы. Тут два варианта. Если у работника кадровой службы имеются документы каких-либо людей (ИНН, страховой свидетельство), они могут фиктивно оформить этих граждан на работу и за них получать денежное вознаграждение. Следующий способ – реально трудоустроить своих родственников и знакомых, которые будут только приходить за зарплатой.

Третий – это получение завышенной заработной платы, премий и других надбавок. В данном случае работник может так же не знать о том, что ему начисляются какие-то премии и надбавки, либо наоборот быть в сговоре с кадровой службой и бухгалтерией и расписываться за более высокую зарплату, а на руки получать более скромную.

Лечится такая махинация - вышеперечисленными способами. Сотрудник СБ должен быть на объекте и иметь доступ ко всем системам учета, смотреть, анализировать искать людей на одинаковых должностях с разной оплатой труда. Конечно, для этого он должен быть допущен к персональным данным.

Но этим работа с кадрами не ограничивается. Серьезные хищения невозможно совершить в одиночку, в этом могут принимать участие специалисты различных отделов, большинству из них не будет выплачиваться за это никаких дополнительных сумм. Интересными сведениями могут обладать: экономисты, юристы, бухгалтера, специалисты отдела материального обеспечения, айтишники, сотрудники лабораторий, прорабы, а также рядовые работники. Вспомните, ранее мы говорили о фиктивных поставках и производствах работ. Когда госкомпания выполняет работы, а оформляются они на стороннюю фирму, которая при этом ничего не делает, но за свою фиктивную деятельность получает наши денежные средства. Так вот, если госконтора вместо «Рогов и копыт» выполнит какие-то работы, то они произведутся руками тех самых работяг, а руководители, тем временем, сейчас очень любят фотографироваться в своих кабинетах и размещать свои героические снимки на страницах в соцсетях, где это можно посмотреть, опять же не вставая с кресла.

При работе с кадрами желательно учесть один психологический момент. Человек адаптируется на новом месте примерно месяц, за это время он впитывает большую часть корпоративных норм, в том числе, и стремление «не выносить сор из избы». Соответственно, новый специалист, проработав пару недель, уже начинает понимать происходящие в организации процессы, но еще не готов полностью их скрывать. То же самое после увольнения: через месяц человек перестанет себя ассоциировать с предыдущим местом работы, и уже не будет приверженцем бывших корпоративных норм. И это как раз то время, когда сотрудник СБ может получить дополнительные интересные сведения о работе организации. Хотя, далеко не всегда необходимо ловить эти крайние точки. Если сотрудник СБ находится на объекте, проводит там какие-либо проверки, общается с людьми, вызывает у них доверие, своими реальными действиями показывает, что он стремится изменить ситуацию к лучшему, то неравнодушные трудящиеся сами расскажут и покажут ему тайные струйки, уносящие общественные деньги в чужой океан.

Надеюсь, что тема, которую мы сегодня подняли, интересна и полезна как людям занятым охраной госсобственности, так и тем, у кого есть свой аналогичный бизнес. Далее мы рассмотрим госструктуры, непосредственно занятые борьбой с коррупцией, оценим их вклад и обязательно предложим свои интересные решения.